Riepilogo del 2024: le principali notizie sulle violazioni dei dati e le tendenze del settore

Il costo medio globale delle violazioni dei dati è aumentato del 10% su base annua tra il 2023 e il 2024; la cifra più recente era allarmante e pari a 4,88 milioni di dollari. Il numero rappresentato da questa media è determinato da una serie di fattori, tra cui la perdita di ricavi commerciali, i costi del ripristino e le sanzioni normative.

A complicare questa tendenza, il 40% delle violazioni attualmente registrate riguarda i dati distribuiti in più ambienti pubblici, cloud e sistemi on-premise. Questi ambiti più grandi comportano in media costi di recupero superiori a 5 milioni di dollari, con tempi di contenimento medi di 283 giorni. È incoraggiante notare che le organizzazioni che utilizzano workflow di sicurezza basati su AI stanno riscontrando una media significativamente inferiore di 2,2 milioni di dollari per violazione, il che indica un trend positivo nelle misure di sicurezza di nuova generazione.