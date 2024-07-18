Tag
10 compiti che vorrei che l'AI potesse svolgere per i professionisti della pianificazione e analisi finanziaria

Uomo d'affari maturo che conduce la discussione di un progetto con i colleghi in ufficio

Non è un segreto che l'intelligenza artificiale (AI) stia trasformando il nostro modo di lavorare nella pianificazione e analisi finanziaria (FP&A). In una certa misura, questo sta già accadendo, ma potremmo facilmente immaginare molte altre cose che AI potrebbe fare per noi.

La maggior parte dei professionisti FP&A è assorbita da lavori manuali che impediscono loro di aggiungere valore alla propria attività. Questo lascia spesso i direttori finanziari e i dirigenti aziendali insoddisfatti del ritorno sugli investimenti nel team FP&A. Tuttavia, l'AI può aiutare i professionisti FP&A a valorizzare il lavoro che svolgono.

Gli sviluppi in ambito AI sono aumentati enormemente negli ultimi anni, e i professionisti FP&A potrebbero non essere nemmeno al corrente di ciò che è possibile. È tempo di ampliare il nostro pensiero e di considerare come potremmo massimizzare i potenziali usi dell'AI.

Mentre immagino altri modi in cui l'AI possa aiutarci, mi sono concentrato sulle attività pratiche che i professionisti del FP&A svolgono oggi. Ho anche preso in considerazione i workflow basati su AI da implementare realisticamente entro il prossimo anno.

10 attività FP&A che l'AI può svolgere

  1. Forecasting finanziario avanzato: consente aggiornamenti continui delle previsioni in tempo reale sulla base dei dati più recenti. Genera automaticamente molteplici scenari finanziari e ne simula gli impatti in condizioni diverse. Utilizza algoritmi avanzati per prevedere ricavi, spese e flussi di cassa con grande precisione.
  2. Report e visualizzazioni automatici: genera e aggiorna automaticamente report e dashboard estraendo dati da più fonti in tempo reale. Fornisce spiegazioni contestuali e approfondimenti all'interno dei report per evidenziare i principali driver e anomalie. Consente metriche e visualizzazioni definite dall'utente e personalizzate in base alle specifiche esigenze aziendali.
  3. Interazione in linguaggio naturale: consente agli utenti di interagire con i sistemi finanziari che utilizzano query e comandi in linguaggio naturale, consentendo il recupero e l'analisi dei dati senza interruzioni. Fornisce interfacce vocali per operazioni a mani libere e insight immediati. Facilita la generazione di linguaggio naturale per trasformare dati finanziari complessi in narrazioni e riassunti facilmente comprensibili.
  4. Budget e pianificazione intelligenti: regola i budget dinamicamente in base alle prestazioni in tempo reale e a fattori esterni. Identifica e analizza automaticamente le variazioni tra i dati effettivi e i budget, fornendo spiegazioni per le deviazioni. Offre raccomandazioni strategiche basate sulle tendenze e proiezioni dei dati finanziari.
  5. Gestione di rischio avanzata: utilizza modelli di rischio basati su AI per identificare i potenziali rischi di mercato, di credito e operativi. Sviluppa sistemi di allerta tempestiva che segnalano potenziali problemi finanziari o deviazioni dalle prestazioni pianificate. Aiuta a garantire la conformità alle normative finanziarie tramite monitoraggio e reportistica automatizzati.
  6. Rilevamento delle anomalie nelle previsioni: migliora l'accuratezza delle previsioni utilizzando modelli avanzati di machine learning che incorporano sia i dati storici che gli input in tempo reale. Rileva automaticamente le anomalie nei dati finanziari, fornendo avvisi per modelli insoliti o deviazioni dal comportamento previsto. Offre spiegazioni dettagliate e possibili cause di anomalie rilevate per guidare le azioni correttive.
  7. Pianificazione finanziaria collaborativa: facilita la collaborazione tra i team FP&A e altri dipartimenti attraverso piattaforme condivise e accesso ai dati in tempo reale. Consente interazioni in linguaggio naturale con i modelli e i dati finanziari. Implementa assistenti basati su AI per rispondere alle domande, svolgere compiti e supportare il processo decisionale.
  8. Apprendimento e miglioramento continui: sviluppa modelli di machine learning che apprendono continuamente dai nuovi dati e migliorano nel tempo. Incorpora meccanismi di feedback per affinare le previsioni e le analisi basate su risultati reali. Acquisisce dati storici e insight per il processo decisionale futuro.
  9. Pianificazione strategica degli scenari: analizza le tendenze del mercato e il posizionamento competitivo per supportare la pianificazione strategica. Valuta potenziali investimenti e i loro impatti finanziari utilizzando analisi basate su AI. Ottimizza portfolio di asset e progetti in base a raccomandazioni basate su AI.
  10. Spiegazioni dei modelli finanziari: genera automaticamente spiegazioni chiare e dettagliate dei modelli finanziari, comprese ipotesi, calcoli e potenziali impatti. Fornisce visualizzazioni e analisi di scenari per dimostrare come i cambiamenti negli input influenzano i risultati. Aiuta a garantire la trasparenza permettendo agli utenti di approfondire i componenti del modello e comprendere la logica alla base di proiezioni e raccomandazioni.

Non si tratta di una lista di desideri breve, ma dovrebbe renderci tutti entusiasti per il futuro dell'FP&A. Oggigiorno, i professionisti FP&A dedicano troppo tempo al lavoro manuale su fogli di calcolo o agli aggiornamenti delle dashboard. Implementa queste funzionalità e libererai facilmente diversi giorni al mese per lavori che aggiungono valore.

Promuovere le giuste scelte strategiche

Infine, usa il tuo nuovo tempo libero per realizzare la missione di FP&A e guidare le giuste scelte strategiche all'interno dell'azienda.g Quante aziende dispongono di team FP&A che ne facilitano la strategia? Non ne ho ancora incontrata una.

Tuttavia, con ulteriori funzionalità di AI, questo potrebbe presto diventare realtà. Approfondiamo come alcune delle funzionalità presenti nella lista dei desideri possano portare il nostro lavoro a un livello strategico.

  • Pianificazione strategica degli scenari: come fai a sapere quali scelte puoi fare? Può facilmente diventare un esercizio infinito da svolgere sul desktop che non riesce a produrre insight. Utilizzando l'AI nell'analisi, puoi fare di più in tempi più rapidi e mettere alla prova il tuo modo di pensare. Questo aiuta l'FP&A a portare scelte rilevanti e insight alla strategia invece di essere solo un facilitatore passivo.
  • Pianificazione avanzata: come fai a sapere se stai facendo la scelta strategica giusta? La risposta è semplice: non lo sai. Tuttavia, è possibile migliorare la qualità della scelta. È qui che entra in gioco la previsione avanzata. Considerando tutte le informazioni interne ed esterne disponibili, puoi prevedere gli esiti più probabili di una scelta. Se le previsioni sono in linea con le tue aspirazioni strategiche, probabilmente si tratta della scelta giusta.
  • Pianificazione collaborativa: molte strategie non riescono a garantire i risultati finanziari attesi a causa di disallineamenti e ragionamenti in silos. Eseguire le scelte giuste è difficile se la strategia non è frutto di uno sforzo collaborativo o se la sua diffusione è avvenuta in silos. Utilizzando la pianificazione collaborativa, FP&A può aumentare la conoscenza dei progressi strategici tra le varie funzioni aziendali ed evidenziare le aree che richiedono attenzione.

Se non sai da dove iniziare, individua oggi un compito concreto che corrisponda a qualsiasi elemento della lista dei desideri. Poi, esplora quali strumenti sono già disponibili all'interno della tua azienda per automatizzare o potenziare l'output tramite l'AI.

Se non sono già disponibili degli strumenti, è necessario elaborare un business case, confrontandosi con i colleghi sulle esigenze più urgenti e presentandole al management.

In alternativa, puoi provare IBM Planning Analytics sul tuo lavoro gratuitamente. Quando questi strumenti funzionano per te, possono funzionare anche per altri.

Non pensare troppo alla questione. Inizia oggi stesso a implementare strumenti di AI nel tuo lavoro quotidiano. È fondamentale usarli come strumenti per fare un salto di qualità con il lavoro che facciamo in FP&A. Da dove inizierai?

 

Autore

Anders Liu-Lindberg

Partner and Chief Commercial Officer at the Business Partnering Institute
