10 compiti che vorrei che l'AI potesse svolgere per i professionisti della pianificazione e analisi finanziaria

Non è un segreto che l'intelligenza artificiale (AI) stia trasformando il nostro modo di lavorare nella pianificazione e analisi finanziaria (FP&A). In una certa misura, questo sta già accadendo, ma potremmo facilmente immaginare molte altre cose che AI potrebbe fare per noi.
La maggior parte dei professionisti FP&A è assorbita da lavori manuali che impediscono loro di aggiungere valore alla propria attività. Questo lascia spesso i direttori finanziari e i dirigenti aziendali insoddisfatti del ritorno sugli investimenti nel team FP&A. Tuttavia, l'AI può aiutare i professionisti FP&A a valorizzare il lavoro che svolgono.
Gli sviluppi in ambito AI sono aumentati enormemente negli ultimi anni, e i professionisti FP&A potrebbero non essere nemmeno al corrente di ciò che è possibile. È tempo di ampliare il nostro pensiero e di considerare come potremmo massimizzare i potenziali usi dell'AI.
Mentre immagino altri modi in cui l'AI possa aiutarci, mi sono concentrato sulle attività pratiche che i professionisti del FP&A svolgono oggi. Ho anche preso in considerazione i workflow basati su AI da implementare realisticamente entro il prossimo anno.
Non si tratta di una lista di desideri breve, ma dovrebbe renderci tutti entusiasti per il futuro dell'FP&A. Oggigiorno, i professionisti FP&A dedicano troppo tempo al lavoro manuale su fogli di calcolo o agli aggiornamenti delle dashboard. Implementa queste funzionalità e libererai facilmente diversi giorni al mese per lavori che aggiungono valore.
Infine, usa il tuo nuovo tempo libero per realizzare la missione di FP&A e guidare le giuste scelte strategiche all'interno dell'azienda.g Quante aziende dispongono di team FP&A che ne facilitano la strategia? Non ne ho ancora incontrata una.
Tuttavia, con ulteriori funzionalità di AI, questo potrebbe presto diventare realtà. Approfondiamo come alcune delle funzionalità presenti nella lista dei desideri possano portare il nostro lavoro a un livello strategico.
Se non sai da dove iniziare, individua oggi un compito concreto che corrisponda a qualsiasi elemento della lista dei desideri. Poi, esplora quali strumenti sono già disponibili all'interno della tua azienda per automatizzare o potenziare l'output tramite l'AI.
Se non sono già disponibili degli strumenti, è necessario elaborare un business case, confrontandosi con i colleghi sulle esigenze più urgenti e presentandole al management.
In alternativa, puoi provare IBM Planning Analytics sul tuo lavoro gratuitamente. Quando questi strumenti funzionano per te, possono funzionare anche per altri.
Non pensare troppo alla questione. Inizia oggi stesso a implementare strumenti di AI nel tuo lavoro quotidiano. È fondamentale usarli come strumenti per fare un salto di qualità con il lavoro che facciamo in FP&A. Da dove inizierai?
