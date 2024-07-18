10 compiti che vorrei che l'AI potesse svolgere per i professionisti della pianificazione e analisi finanziaria

Non è un segreto che l'intelligenza artificiale (AI) stia trasformando il nostro modo di lavorare nella pianificazione e analisi finanziaria (FP&A). In una certa misura, questo sta già accadendo, ma potremmo facilmente immaginare molte altre cose che AI potrebbe fare per noi.

La maggior parte dei professionisti FP&A è assorbita da lavori manuali che impediscono loro di aggiungere valore alla propria attività. Questo lascia spesso i direttori finanziari e i dirigenti aziendali insoddisfatti del ritorno sugli investimenti nel team FP&A. Tuttavia, l'AI può aiutare i professionisti FP&A a valorizzare il lavoro che svolgono.

Gli sviluppi in ambito AI sono aumentati enormemente negli ultimi anni, e i professionisti FP&A potrebbero non essere nemmeno al corrente di ciò che è possibile. È tempo di ampliare il nostro pensiero e di considerare come potremmo massimizzare i potenziali usi dell'AI.

Mentre immagino altri modi in cui l'AI possa aiutarci, mi sono concentrato sulle attività pratiche che i professionisti del FP&A svolgono oggi. Ho anche preso in considerazione i workflow basati su AI da implementare realisticamente entro il prossimo anno.