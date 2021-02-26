10 aspetti di una squadra agile perfetta

Sebbene gli altri membri della squadra non abbiano una sezione dedicata in questo articolo, hanno la stessa importanza del caposquadra e dell'architetto. Il successo di una squadra dipende dal contributo di ogni persona e dal suo impegno nel dare una mano quando si presentano delle difficoltà.

Le restanti caratteristiche della squadra dipendono dal prodotto che si sta sviluppando. Se si sta modernizzando la tecnologia di un workflow preesistente, ciò richiede competenze diverse rispetto alla creazione di un nuovo algoritmo per ottimizzare un processo quotidiano e garantire il massimo delle prestazioni. Di conseguenza, gli altri membri della squadra hanno bisogno di competenze complementari sia al compito da svolgere sia agli altri membri della squadra.