Tag
Cloud

10 aspetti di una squadra agile perfetta

Illustrazione di CLOUD gen AI verde 3

Una squadra agile ben consolidata lavora in armonia per iterare incessantemente e generare risultati di alto valore. Mantiene un ritmo costante e fornisce risultati quantificabili e di alta qualità, in linea con la strategia aziendale. Come ho imparato lavorando in un team IBM Garage™, è necessaria la giusta struttura di squadra, ovvero un mix di personalità, talenti e competenze con una mentalità di crescita condivisa, affinché una squadra possa raggiungere questo livello di efficienza. Ecco 10 aspetti della squadra agile perfetta:

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

1. Mantenere unita la squadra a tutti i costi. Anche se la struttura e i ruoli del team possono cambiare, i membri non dovrebbero farlo.

Quando in una squadra c'è chimica, il benessere di ciascun membro è importante quanto l'output della squadra. I compagni di squadra sono orgogliosi del loro output e, col tempo, il gruppo sviluppa un senso di cameratismo, poiché i rapporti di lavoro si trasformano in amicizie.

Questo legame è il motivo per cui è fondamentale fare tutto il possibile per mantenere unita una squadra agile. Più sfide e successi il gruppo condivide, più profondo diventa questo legame e più efficace diventa il team. Poiché costruire relazioni richiede tempo, è opportuno ridurre al minimo i cambiamenti nel team.

AI Academy

Ascesa dell'AI generativa nel mondo del business

Scopri di più sull'ascesa dell'AI generativa e cosa comporta per le aziende.
Vai all'episodio

2. Il caposquadra deve essere creativo, influente e motivante.

Una squadra è composta da vari esperti in materia (SME), ma il caposquadra è l'agente del cambiamento. Questo membro del team dovrebbe avere esperienza in lean startup, lean user experience (UX), Enterprise Design Thinking™, pensiero agile e persino in alcuni concetti DevOps.

I team leader di maggior successo non hanno solo esperienza in Enterprise Design Thinking, ma sono effettivamente coach certificati. Creativi per natura, questi coach possono organizzare workshop complessi che ispirano le squadre a pensare fuori dagli schemi e a superare le sfide. Un ottimo team leader crede fermamente nei benefici delle pratiche Agile e ha la capacità di garantire che il framework Agile sia una parte fondamentale della cultura del team.

3. L'architetto deve portare avanti il progetto, affidandosi all'esperienza e alla leadership diretta.

Un'altra forza trainante in un team agile è l'architetto. L'architetto aiuta la squadra a concentrarsi sull'obiettivo principale di uno sprint ed evita che si perda nei dettagli. Affidandosi alla propria esperienza, l'architetto è in grado di prendere una soluzione complessa e semplificarla in base alla specialità di ogni membro del team.

L'architetto governa anche la progettazione e l'implementazione di una soluzione e gestisce eventuali rischi tecnici o funzioni di blocco che sorgono lungo il percorso. Pur ascoltando le opinioni di tutti sulla squadra, l'architetto ha l'autorità di prendere decisioni tecniche. È importante che la squadra si fidi della propria esperienza.

4. Basare ogni decisione o costruire su ricerche e UX ben fondate.

Un prodotto non avrà mai successo se l'UX non è attento e non si basa su ricerche reali. Anche se potresti sostenere che alcuni prodotti non hanno un'interfaccia utente e quindi non necessitano di un UX designer, faresti un disservizio al tuo team. Se c'è un utente, un UX designer aggiunge una prospettiva preziosa e obiettiva che aiuta a mantenere il suo team concentrato sulle esigenze degli utenti.

5. Ampliare la squadra con le giuste tecnologie e SME del settore.

Sebbene gli altri membri della squadra non abbiano una sezione dedicata in questo articolo, hanno la stessa importanza del caposquadra e dell'architetto. Il successo di una squadra dipende dal contributo di ogni persona e dal suo impegno nel dare una mano quando si presentano delle difficoltà.

Le restanti caratteristiche della squadra dipendono dal prodotto che si sta sviluppando. Se si sta modernizzando la tecnologia di un workflow preesistente, ciò richiede competenze diverse rispetto alla creazione di un nuovo algoritmo per ottimizzare un processo quotidiano e garantire il massimo delle prestazioni. Di conseguenza, gli altri membri della squadra hanno bisogno di competenze complementari sia al compito da svolgere sia agli altri membri della squadra.

6. La maggior parte dei membri della squadra dovrebbe avere un'abilità "t-shaped".

Una volta individuate le competenze necessarie per il tuo team agile, devi selezionare le persone giuste all'interno di tali competenze. Sia la profondità che l'ampiezza sono altrettanto importanti, come si vede nel modello delle competenze "t-shaped". Ogni membro del team non solo dovrebbe avere un bagaglio di competenze sufficientemente ampio da poter aiutare gli altri e seguire i progressi del team, ma dovrebbe anche sfruttare una profonda competenza in un singolo ambito come SME.

E solo perché hai un ingegnere full-stack, ovvero qualcuno in grado di sviluppare soluzioni end-to-end per applicazioni mobili e web senza dipendere da altri, non significa che le sue competenze siano meglio utilizzate in quel modo. Quando si dispone di team con competenze sia profonde che ampie, si può delegare il lavoro di conseguenza per ottenere il massimo in uno sprint senza sovraccaricare un singolo individuo.

7. La cultura in cui la squadra crede garantirà il suo successo.

La cultura di una squadra favorisce l'efficienza e la produttività. Non basta semplicemente mettere praticare il pensiero agile, DevOps o Enterprise Design: queste ideologie dovrebbero essere parte integrante delle interazioni quotidiane del team. Grazie alla cultura agile e DevOps, i team acquisiscono maggiore autonomia e potere decisionale.

Grazie all'Enterprise Design Thinking, i team sottolineano anche l'importanza di una comunicazione aperta e di pari valore da parte di ogni membro del team, mentre la prototipazione e l'iterazione normalizzano i fallimenti e i fallimenti rapidi. Questo processo favorisce idee creative e originali e permette alle idee più promettenti di brillare. Ma la cultura si estende anche ai rapporti personali che sono alla base della squadra, comprese abitudini come le uscite del fine settimana, gli happy hour informali o persino le feste di compleanno mensili.

8. Le retrospettive della squadra sono essenziali per riorganizzare la squadra per il successo.

Per continuare a crescere e migliorare le proprie prestazioni nel tempo, una squadra deve riflettere sul proprio lavoro. Le retrospettive, una parte importante del framework agile, consentono ai team di affrontare le sfide e collaborare per individuare soluzioni.

Per esempio, se un nuovo membro del team manca di competenze in una determinata area o non si muove al ritmo del resto del team, questo potrebbe emergere nella retrospettiva. Il team potrebbe lavorare insieme per discutere su come supportare meglio questa persona, permettendo infine a lei e al team di avere più successo nelle future iterazioni.

9. Gli incontri regolari tra i membri del team sono fondamentali per migliorare la comunicazione e la collaborazione.

Viaggiare per incontrarsi di persona non è sempre sostenibile o possibile. Per porre rimedio a questo problema, alcuni team adottano approcci ibridi in cui i membri lavorano insieme per una settimana e poi lavorano da remoto per un'altra settimana, mentre altri si riuniscono solo durante le principali cerimonie agili.

L'importante è che la squadra elabori un tempo e una cadenza che aiutino a costruire e rafforzare la chimica e l'armonia. Questi incontri regolari semplificano la comunicazione, offrono l'opportunità di sostenersi a vicenda e, in definitiva, alimentano il successo della squadra. Anche in ambienti completamente virtuali, gli happy hour virtuali e le webcam sempre accese incoraggiano i lavoratori da remoto a rimanere connessi.

10. La maggior parte dei membri della squadra dovrebbe trovarsi nello stesso fuso orario.

La collocazione può migliorare le dinamiche di squadra, ma come abbiamo visto con la pandemia, non è un requisito. Poiché reperire talenti da sedi diverse può contribuire a ridurre i costi, alcuni membri del team potrebbero risiedere in sedi geografiche disperse. La chiave del successo in questo caso è mantenere la maggior parte dei membri del team nello stesso fuso orario, in modo che gli incontri regolari tra squadre possano comunque svolgersi.

All'inizio, identificare e selezionare il talento giusto per il tuo team agile può essere scoraggiante, ma man mano che avanzi nel processo, scoprirai che attraverso piccole iterazioni, il tuo team sarà pronto per il successo.

Nel modello end-to-end IBM Garage, il nostro team collabora con te per identificare i punti dolenti, sviluppare idee innovative e implementare soluzioni iterative con rischi gestibili. Forniamo al tuo team le prassi, le tecniche e le competenze necessarie per agire lungo il percorso. La collaborazione che ne risulta genera valore attraverso implementazioni resilienti, un'espansione delle funzionalità e una trasformazione digitale accelerata, oltre a generare valore per i nostri clienti.

 
Soluzioni correlate
Soluzioni per le operazioni di business

Crea un business più resiliente con le soluzioni basate sull'AI per la gestione intelligente degli asset e per la supply chain.

 Esplora le soluzioni per le operazioni
Servizi di consulenza per le operazioni aziendali

Trasforma le operazioni aziendali con IBM utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione.

 Scopri i servizi per le operazioni aziendali
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation è un set modulare di componenti software integrati per la gestione dell'esercizio dell'automazione.

 Esplora la business automation
Fai il passo successivo

Trasforma le tue operazioni di business con soluzioni IBM all'avanguardia nel settore. Migliora la produttività, l'agilità e l'innovazione attraverso workflow intelligenti e tecnologie di automazione.

 

 Esplora le soluzioni per le operazioni Esplora i servizi di intelligenza artificiale