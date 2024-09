Db2 Warehouse è un data warehouse cloud elastico e completamente gestito che soddisfa i tuoi obiettivi di prezzo e prestazioni per workload sempre attivi ed è progettato per scalare l'analytics operativa, la BI e i workload misti. Condividi i dati per l'AI e ottimizza i workload per ottenere un buon rapporto prezzo/prestazioni con l'integrazione watsonx.data su AWS.