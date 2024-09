Le applicazioni moderne sono la linfa vitale delle aziende di oggi: quando un'applicazione fallisce, la tua attività si ferma. Data la crescente complessità delle moderne applicazioni di oggi, è fondamentale per i dirigenti IT trovare modi per soddisfare le richieste aziendali più rapidamente e utilizzare insight e azioni in tempo reale per migliorare l'efficienza operativa.

Ben il 72% dei dirigenti IT sostiene la propria strategia di automazione intelligente dell'organizzazione.¹ Al contempo, le aziende stanno iniziando a comprendere il valore aziendale del cloud pubblico.

Ecco perché IBM collabora con Amazon Web Services (AWS) per fornire soluzioni di automazione intelligente IBM su AWS. Tramite questa collaborazione strategica, ora hai la possibilità di distribuire rapidamente soluzioni cloud affidabili di livello aziendale con AI integrata per ottenere i migliori risultati, per oltre 1 milione di clienti ogni giorno.2