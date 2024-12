Scopri l'Insight Engine di UFC creato con IBM watsonx

Una soluzione di AI generativa che aumenta la produttività e coinvolge i fan Più di 700 milioni di fan seguono le azioni al cardiopalma degli eventi UFC. Ma dietro ogni incontro, tra questi atleti di fama mondiale, c'è un enorme volume e varietà di dati invisibili a occhio nudo. Con il supporto dell'AI generativa sviluppata con IBM Watsonx, UFC trasformerà questi dati in analisi avanzate, insight statistici e storie avvincenti condivise sul posto, in trasmissione e sui social media. L'Insight Engine di UFC creato con IBM watsonx amplierà le capacità del team dei contenuti di UFC e arricchirà l'esperienza dei fan UFC in tutto il mondo.

Grant Norris-Jones Head of Global Partnerships, TKO “ Questa partnership con IBM è uno dei traguardi più significativi per UFC e segna un punto di svolta nel modo in cui i nostri fan vivono il nostro sport. Insieme, stiamo sviluppando un prodotto che rivoluzionerà l'analytics e l'informazione degli sport in diretta. ”

Una tradizione di trasformazione

Da oltre 30 anni IBM collabora con alcune delle più iconiche organizzazioni del mondo dello sport, tra cui Wimbledon, US Open, Masters Tournament ed ESPN Fantasy Football. Lavorando fianco a fianco, IBM le aiuta a modernizzare la propria infrastruttura digitale e a dare vita a questi eventi di grande richiamo per milioni di fan in tutto il mondo. Queste partnership traggono vantaggio dalla stessa tecnologia di dati e analytics utilizzata dai clienti IBM in tutti i settori per migliorare l'esperienza dei clienti, aiutare i dipendenti a raggiungere nuovi livelli di produttività e prendere decisioni aziendali più informate e basate sui dati.

