In linea con l'impegno di lunga data di IBM di affidarsi a fornitori responsabili dal punto di vista ambientale e nell'ambito del suo sistema globale di gestione ambientale, IBM conduce valutazioni ambientali dei fornitori che:

Forniscono servizi in una sede non IBM con notevoli impatti ambientali (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i servizi in cui IBM ha specificato l'uso, la riparazione e la rigenerazione di sostanze chimiche);

Forniscono servizi di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti pericolosi;

Riciclano e/o recuperano i prodotti IT alla fine del ciclo di vita; o

Forniscono soluzioni di responsabilità estesa del produttore (EPR) utilizzate da IBM.

Questi fornitori vengono valutati prima che IBM stipuli un contratto con loro e, successivamente, circa ogni tre anni, per garantire che le loro operazioni e le loro solide pratiche ambientali continuino a soddisfare i requisiti di IBM. L'ambito della valutazione comprende:

Le attività operative, le capacità e i servizi della struttura;

Il sistema di gestione ambientale istituito e mantenuto;

I permessi, le licenze, gli altri requisiti normativi applicabili e il controllo della conformità; e

La responsabilità ambientale e l'assicurazione finanziaria.

Nell'ambito del programma di gestione dei rifiuti di IBM, i rifiuti pericolosi vengono trattati, riciclati o smaltiti presso strutture approvate da IBM nel paese in cui vengono generati, quando possibile. IBM non esporta rifiuti pericolosi dagli Stati Uniti o da qualsiasi altro paese se ci sono impianti di trattamento adeguati disponibili all'interno del paese stesso.

Se in un paese non ci sono fornitori che soddisfano i requisiti ambientali di IBM per i rifiuti pericolosi o la lavorazione dei prodotti, i rifiuti generati dalle operazioni di IBM vengono spediti a strutture in altri paesi in cui tali requisiti possono essere soddisfatti. Questa spedizione viene effettuata in conformità con le leggi e i regolamenti del paese e in conformità con i trattati internazionali come la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione.

Sebbene rare, a volte si presentano situazioni in cui il trattamento locale dei rifiuti non è possibile e la spedizione a fornitori approvati da IBM in altri paesi non è consentita a causa dei requisiti legali. In queste situazioni, IBM conserva i rifiuti e i materiali a fine del ciclo di vita dei prodotti in strutture di stoccaggio gestite correttamente, come consentito dalla legge, fino a quando non saranno disponibili strutture di trattamento adeguate.