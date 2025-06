Prevenzione dell'inquinamento

IBM ha fissato il suo primo obiettivo ambientale volontario di riciclo dei rifiuti non pericolosi nel 1988. Da allora, abbiamo ampliato l'obiettivo per includere i rifiuti chimici non pericolosi, l'attrezzatura IT alla fine del ciclo di vita delle nostre operazioni, l'attrezzatura di proprietà di IBM che viene restituita dai clienti al termine di un noleggio e i rifiuti non pericolosi generati da IBM nelle sedi più grandi in affitto.

Nel 2021 IBM ha aggiornato il suo obiettivo per i rifiuti non pericolosi, proponendosi di deviare il 90% o più (in peso) del totale dei suoi rifiuti non pericolosi dalle discariche e dall'incenerimento entro il 2025, attraverso processi di riutilizzo, riciclo, compostaggio e termovalorizzazione, e di utilizzare processi di termovalorizzazione per non più del 10% (in peso) dei rifiuti deviati. L'obiettivo comprende le sedi di proprietà di IBM e le sedi in affitto con superficie di almeno 9.200 metri quadri in tutto il mondo e si basa anche sui precedenti obiettivi di gestione dei rifiuti di IBM nell'arco di diversi decenni.

Nel 2023, le nostre sedi di rendicontazione hanno generato circa 16.500 tonnellate metriche di rifiuti non pericolosi in tutto il mondo, deviando il 94,2% (in peso) dei rifiuti non pericolosi totali di IBM dalla discarica o dall'incenerimento e raggiungendo il primo componente del nostro obiettivo. Del totale deviato, il 10% (in peso) è stato inviato ai processi di termovalorizzazione, e così abbiamo raggiunto il secondo componente del nostro obiettivo.