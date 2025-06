La tutela delle risorse idriche e la salvaguardia dei bacini idrografici sono importanti priorità per la protezione dell'ambiente. Il primo obiettivo di risparmi idrico di IBM è stato fissato nel 2000 e si è evoluto nel tempo.

In genere, le operazioni di IBM non comportano un consumo eccessivo di acqua. L'obiettivo di conservazione idrica dell'azienda dà la priorità alle iniziative per ridurre i consumi laddove ci sarebbe il maggiore potenziale impatto ambientale. L'obiettivo di IBM è quello di ottenere annualmente una riduzione nei prelievi di acqua presso le sedi IBM più grandi nelle regioni sottoposte a stress idrico. Circa l'85% dei prelievi di acqua in queste località sono destinati a finalità di tipo domestico e personale sul luogo di lavoro; circa il 60% di questi prelievi è per l'acqua potabile, la mensa, i servizi igienici, ecc.; e circa il 25% è per il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento degli edifici. Nel 2023, i nostri prelievi di acqua sono aumentati del 3,4% nelle località situate in regioni con stress idrico rispetto al 2022, nonostante gli sforzi di conservazione che hanno evitato prelievi di circa 25.800 metri cubi. Questo aumento è stato principalmente associato al ritorno continuativo dei dipendenti negli uffici.

Le iniziative di conservazione sono consistite nella sostituzione delle aree erbose irrigate con piante autoctone resistenti alla siccità, nell'ampliamento dei programmi di rilevamento e riparazione delle perdite del sistema idrico nelle nostre sedi, nell'aggiornamento delle attrezzature di umidificazione e nell'installazione di orinatoi senz'acqua e aeratori per rubinetti nei bagni. Per poter individuare ulteriori opportunità di conservazione e prendere misure più accurate in merito ai consumi idrici, abbiamo continuato a installare contatori nei campus e negli edifici multi-tenant.