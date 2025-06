Consumo di energia elettrica rinnovabile

IBM ha effettuato il suo primo acquisto di elettricità rinnovabile nel 2001 e ora stiamo lavorando per raggiungere il nostro obiettivo di approvvigionamento di energia elettrica rinnovabile di terza generazione, fissato dall'azienda nel 2021, che consiste nell'ottenere il 75% dell'elettricità consumata da IBM a livello globale da fonti rinnovabili entro il 2025, e il 90% entro il 2030. Queste cifre includono sia l'energia elettrica rinnovabile che IBM riceve dai rivenditori di energia e dalle utility che l'energia elettrica rinnovabile che IBM acquista direttamente al di fuori della pubblica utilità.

IBM ha aumentato il consumo di energia elettrica rinnovabile a circa 1.322.000 MWh nel 2023, pari al 70,6% del nostro consumo totale di energia elettrica, rispetto al 65,9% del 2022. Il 56,6% è stato acquistato direttamente dai fornitori di energia elettrica o ottenuto tramite i proprietari e il 14,0% è già presente nel mix di energia elettrica che riceviamo dalla rete.

Siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo attuale di ottenere il 75% dell'elettricità che consumiamo a livello mondiale da fonti rinnovabili entro il 2025, e il 90% entro il 2030. Le prestazioni del 2023 sono state favorite principalmente da un maggiore utilizzo di energie rinnovabili nei nostri uffici in India e in due IBM Cloud Data Centers negli Stati Uniti.

Consumo di elettricità rinnovabile nei data center

Complessivamente, nel 2023 il 74% dell'energia elettrica consumata nei nostri data center proveniva da fonti rinnovabili, sia tramite contratti privati che fornita dalla rete, rispetto al 66% del 2022. A livello globale, nel 2023, 28 data center hanno ricevuto il 100% di elettricità rinnovabile.



Per maggiori informazioni sull'avanzamento dell'azienda nell'ambito del suo obiettivo in fatto di elettricità rinnovabile e sulle fonti di elettricità rinnovabile, consulta l'ultimo IBM Impact Report.

Strategia di approvvigionamento di energia elettrica rinnovabile e reporting

La nostra rendicontazione del consumo di elettricità rinnovabile considera solo ciò che viene generato nelle regioni della rete in cui si verifica effettivamente il nostro consumo. Non ci affidiamo all'acquisto di certificati di energia rinnovabile indiretti da altre regioni della rete per includere una "percentuale di rinnovabili" se non siamo in grado di consumare in modo credibile l'elettricità che tali certificati rappresentano. La nostra definizione di "regione della rete" è in linea con il modo in cui la U.S. Energy Information Administration1 definisce i territori delle autorità di bilancio energetico. Applichiamo lo stesso concetto ad altre giurisdizioni.

Allineandoci a questa definizione di regione di rete, garantiamo che l'energia elettrica rinnovabile che acquistiamo possa fisicamente fluire dal punto di generazione al punto di consumo quando il momento della sua generazione e il nostro consumo coincidono. In questo modo, inoltre, incentiviamo i nostri fornitori di energia elettrica ad aumentare la loro offerta di energia elettrica rinnovabile nei luoghi in cui ne abbiamo effettivamente bisogno.

Siamo indipendenti dalla fonte, il che significa che IBM include l'elettricità rinnovabile generata da fonti eoliche, idroelettriche, biomasse, solari e geotermiche nel consumo di elettricità rinnovabile segnalato. Segnaliamo tutti i nostri acquisti contrattuali di energia elettrica rinnovabile, provenienti da fonti di generazione nuove o esistenti, "aggiuntive" o meno, e senza discriminare le grandi centrali idroelettriche. Tutti gli acquisti segnalano ai fornitori la nostra volontà di mantenere e ampliare la loro offerta di energia elettrica rinnovabile. Questo approccio riconosce anche che tutte le fonti di energia elettrica rinnovabile contribuiscono a decarbonizzare la nostra economia.

Metodologia IBM per calcolare il consumo di energia elettrica rinnovabile

IBM distingue tra due categorie di consumo di elettricità rinnovabile:



Energie rinnovabili contrattate: acquisti di elettricità rinnovabile per i quali IBM stipula un rapporto contrattuale diretto con un'utility, un fornitore di energia o un proprietario per procurarsi e consumare specificamente elettricità rinnovabile. Energie rinnovabili fornite dalla rete: quantità di energie rinnovabili che fa parte del mix di elettricità che le nostre strutture ricevono automaticamente dalla rete.

Per quantificare gli acquisti di energie rinnovabili contrattualizzati, l'azienda si basa sui contratti con i fornitori. In genere, IBM ottiene certificati di energia rinnovabile (REC) o garanzie di origine (GoO) in bundle, in quantità corrispondenti che confermano queste informazioni. Nelle aree geografiche in cui i REC o i GoO non sono disponibili, l'azienda ottiene altra documentazione equivalente quale prova alternativa ai REC o ai GoO.



IBM stima le energie rinnovabili fornite dalla rete utilizzando i dati sulla produzione energetica disponibili al pubblico fornite dalla International Energy Agency2, dalla U.S. Environmental Protection Agency3 (a livello di sottoregione di rete) e dal Canada Energy Regulator4 (a livello provinciale).L'azienda si impegna a ottenere i dati affidabili più recenti per un determinato ciclo di rendicontazione.Il seguente esempio illustra come IBM calcola il consumo totale di elettricità rinnovabile in entrambe le categorie:

Supponiamo che un'ipotetica sede IBM nella "regione A della rete" consumi 10.000 megawattora (MWh) di elettricità ogni anno. Quella sede firma un contratto con il suo fornitore di energia elettrica per l'acquisto e il consumo di 5.000 MWh di elettricità rinnovabile l'anno. Pertanto, il 50% dell'elettricità della sede viene fornita da acquisti rinnovabili a contratto. Il resto del consumo della sede (gli altri 5.000 MWh) è fornito da un mix di fonti energetiche nella "regione A della rete". Secondo le autorità competenti, l'elettricità prodotta nella regione A della rete proviene dalle seguenti fonti, in percentuale della produzione totale di energia: carbone (23%), gas naturale (45%), energia nucleare (10%), energia idroelettrica (3%), energia eolica (18%) ed energia solare (1%). Ciò significa che, in totale, la regione A della rete è composta per il 22% da fonti rinnovabili. Mentre il 22% dei restanti 5.000 MWh di consumo di energia elettrica della sede IBM, pari a 1.110 MWh, proviene da elettricità rinnovabile fornita dalla rete. Il consumo totale di energia elettrica rinnovabile del sito quell'anno è stato di 5.000 MWh (acquisti tramite contratto), più 1.110 MWh (fornita dalla rete), per un totale di 6.100 MWh, oppure il 61% del consumo totale di elettricità.

IBM non assegna arbitrariamente il consumo di elettricità rinnovabile a determinati tipi di operazioni per poter mostrare metriche desiderabili (ad esempio, assegnando tutto il consumo di energie rinnovabili dell'azienda alle operazioni del suo data center). L'approccio dell'azienda consiste nell'assegnare il consumo di energie rinnovabili proporzionalmente alle operazioni che consumano l'elettricità a livello di struttura.



