Le attività operative, i prodotti e i servizi di IBM non hanno un impatto significativo sulla biodiversità. Tuttavia, nel 2021, IBM ha istituito un programma globale finalizzato alla creazione, al miglioramento e al ripristino degli habitat degli insetti impollinatori. Abbiamo fissato l'obiettivo di piantare 50 giardini per gli insetti impollinatori presso le sedi IBM a livello globale entro la fine del 2023. IBM ha superato con successo questo obiettivo creando 70 giardini in 54 sedi IBM in 26 paesi. I giardini includono prati rinaturalizzati, giardini terrazzati, aiuole al piano terra, contenitori, vasi e la creazione di un paesaggio resistente alla siccità con piante e fiori adatti agli insetti impollinatori. In totale, i giardini e i prati ricoprivano circa 68.000 m2.

IBM è anche membro del Wildlife Habitat Council (WHC) dal 1991, ovvero da più di 30 anni. Quattro sedi IBM (la sede centrale aziendale di IBM a New York; l'IBM Research Triangle Park nel North Carolina; l'IBM Almaden Research Center e l'IBM Silicon Valley Laboratory in California) mantengono la certificazione WHC Conservation per i loro programmi di formazione in materia di conservazione e gestione degli habitat della fauna selvatica da più di 18 anni.

Inoltre, EcoTeams@IBM offre ai dipendenti di tutto il mondo l'opportunità di guidare e partecipare volontariamente a iniziative ambientali locali significative per loro e di supportare gli obiettivi ambientali di IBM. Nel 2023 c'erano 23 EcoTeam attivi presso 58 sedi IBM in 16 paesi. Gli EcoTeam hanno supportato più di 70 attività, come eventi di formazione, piantumazione di alberi, pulizia di spiagge e parchi ed eventi bike to work, oltre a fornire ai dipendenti kit di piante da usare a casa e a mantenere casette per uccelli. Gli EcoTeam hanno anche partecipato attivamente a eventi globali come la Giornata della Terra, la Giornata internazionale per la diversità biologica e la Giornata delle emissioni zero.