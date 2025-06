Soluzioni EMM (enterprise mobility management)

Garuda Indonesia sta intraprendendo un viaggio di trasformazione digitale per ottimizzare e mobilitare la propria forza lavoro in modo sicuro. Durante la creazione di una "borsa di volo" elettronica per sostituire i manuali dell'aeromobile per le cabine di pilotaggio degli aerei, la compagnia aerea ha utilizzato le soluzioni IBM® MaaS360® per distribuire, aggiornare e tracciare facilmente dispositivi mobili, app e contenuti e soddisfare anche i requisiti normativi.