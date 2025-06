Generalmente, non si accede mai o quasi mai all'80% o più dei dati, trascorsi i 90 giorni. Il nastro è il supporto ottimale per lo storage dei dati inattivi che richiede prestazioni inferiori rispetto ai dati attivi. Affidandosi alle librerie e unità nastro IBM invece dello storage su disco per la conservazione dei dati a lungo termine, è possibile ridurre in modo considerevole i costi di archiviazione di una quantità crescente di dati.



IBM offre una serie completa di autoloader e librerie nastro che presentano capacità e prestazioni elevate per ambienti di livello iniziale, midrange e di sistema enterprise.