Unità nastro IBM TS2280

Un'unità esterna LTO (Linear Tape-Open) 8, incorpora un singolo meccanismo di unità in uno chassis esterno compatto per consentire backup di dati ad elevata capacità, affidabili ed economici, memorizzando fino a 30 TB per cartuccia LTO Ultrium 8. L'unità nastro IBM TS2280 è in grado di leggere e scrivere su cartucce LTO Ultrium 7 e interagisce con IBM Spectrum Protect e IBM Spectrum Archive per l'accesso ai dati che appare agli utenti in forma consultabile e intuitiva, molto simile ai dati memorizzati su disco o memoria flash.