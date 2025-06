Il modo in cui la tua azienda gestisce gli spazi nella nuova normalità emergente è più importante che mai. Che tu stia esaminando il tuo portafoglio di strutture per ridurre e riequilibrare i costi, pianificare una strategia di lavoro sicura, migliorare l'esperienza dei dipendenti o semplicemente cercare di dare un senso a grandi quantità di dati, le tue sfide sono diventate sempre più complesse. Il software e le soluzioni per la gestione dello spazio possono fornire gli strumenti necessari per rendere disponibile lo spazio giusto alle persone giuste al momento giusto.