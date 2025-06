Per creare operazioni sostenibili e redditizie, sono necessarie operazioni di impianto intelligenti e un'infrastruttura cloud ibrida. Sfruttando flussi di lavoro intelligenti e automatizzati, edge computing e la potenza del cloud ibrido, la gestione delle risorse più intelligente e approfondimenti basati su dati e intelligenza artificiale, puoi individuare rapidamente i difetti e ridurre sprechi e latenza, mantenere le risorse più integre, soddisfare le aspettative degli azionisti e dei dipendenti e soddisfare costantemente i requisiti normativi. Indipendentemente dal fatto che le operazioni siano continue, in batch o discrete, IBM può aiutarti a innovare la tua organizzazione di produzione con la giusta tecnologia e una profonda esperienza nel settore per costruire una fabbrica più resiliente e sostenibile.