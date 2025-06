Dove e come lavoriamo è molto diverso, ora. Per i professionisti della gestione di immobili e strutture, i dati sono fondamentali. Sono il modo migliore per prendere decisioni critiche su quando e come riaprire le strutture. Una volta aperto lo spazio, i dati contribuiscono a tenere tale spazio e le persone che lo usano sani e produttivi.

Per la gestione di edifici e spazi, una IWMS (integrated workplace management solution) offre una singola fonte attendibile per le informazioni di cui hai bisogno. Una soluzione che utilizza dati, IoT e AI ti offre una visione olistica e gli insight necessari per prendere decisioni sensibili al tempo e reagire rapidamente se le circostanze cambiano. Contribuisce anche a salvaguardare il benessere dei tuoi utenti e ti consente di controllare meglio i costi.