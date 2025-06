L'analytics predittiva è un ramo dell'analytics avanzata che fa previsioni sui risultati futuri utilizzando i dati cronologici combinati con la modellazione statistica, tecniche di data mining e machine learning. Le aziende adottano l'analytics predittiva per trovare dei modelli in questi dati per identificare rischi e opportunità.

L'analytics predittiva è spesso associata a big data e data science. Le aziende oggi si muovono in una grande quantità di dati che si trovano in database transazionali, file di log di apparecchiature, immagini, video, sensori o altre origini dati. Per ottenere degli insight da questi dati, i data scientist utilizzano algoritmi di deep learning e machine learning per trovare i modelli e fare previsioni sugli eventi futuri. Includono regressione lineare e non lineare, reti neurali, SVM (support vector machine) e alberi decisionali. Le informazioni ottenute tramite l'analytics predittiva possono quindi essere ulteriormente utilizzate nell' analytics prescrittiva per promuovere azioni basate su insight predittivi.

IBM offre una serie di strumenti software per aiutarti a creare in modo più facile e veloce dei modelli predittivi scalabili. Questi strumenti possono anche essere eseguiti su IBM Cloud Pak® for Data, una piattaforma di dati e AI containerizzata che ti consente di creare ed eseguire modelli ovunque - su qualsiasi clou oppure on premise.

