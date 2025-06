Il processo di consolidamento finanziario è spesso dispendioso in termini di tempo, complesso e caotico a causa di aggiustamenti dell'ultimo minuto. Nonostante queste difficoltà, i professionisti della finanza sono costantemente sotto pressione per rispettare scadenze rigorose, fornire rendiconti basati su una quantità maggiore di dati in meno tempo e soddisfare standard di conformità normativa in continua evoluzione.

I team finanziari richiedono una valida soluzione di consolidamento e creazione di rendiconti finanziari per aiutarli a soddisfare l'aumento delle richieste e fornire controllo e gestione centralizzati del processo di chiusura dell'esercizio. Con una valida automazione, controlli interni integrati e supporto di GAAP e IFRS, fornire informazioni finanziarie certificate è semplice.