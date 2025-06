L'analytics di entità offre una piattaforma in grado di contribuire alla lotta contro minacce e frodi. Si serve dei principi dell'accumulo in un contesto per rilevare le entità simili e correlate tra loro in raccolte di dati ingenti, sparse e disparate. L'utente può eseguire analytics su eventi, persone, cose, transazioni e relazioni per prendere decisioni migliori più in fretta.

Le soluzioni IBM offrono accumulo in un contesto, analisi in tempo reale, analytics integrata ed elaborazione di eventi complessi per aiutare le organizzazioni a rispondere più velocemente.