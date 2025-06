Strumenti e soluzioni di preparazione dei dati

Le organizzazioni stanno sfruttando i dati per promuovere l'innovazione, creare un notevole valore e distinguersi. Tuttavia, man mano che rimodellano i dati da un effetto secondario delle operazioni a un asset aziendale, le organizzazioni devono affrontare le sfide correlate alla complessità dei dati, quali una proliferazione di volumi di dati, varietà, velocità e strutture. Una fase preliminare nello sfruttamento dei dati come asset aziendali consiste nella preparazione dei dati. La preparazione dei dati implica la raccolta, la combinazione, la trasformazione e l'organizzazione dei dati provenienti da fonti eterogenee. La preparazione dei dati è un processo critico ma dispendioso in termini di tempo che garantisce che i data citizen dispongano di dataset di alta qualità per promuovere decisioni informate e basate sui dati