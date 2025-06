Strumenti e soluzioni di integrazione dei dati

Gli strumenti e le soluzioni per l'integrazione dei dati sono un gruppo di processi tecnici e aziendali progettati per combinare dati provenienti da fonti disparate in dataset significativi e preziosi. Strumenti come ETL, replica dei dati e virtualizzazione dei dati offrono soluzioni di integrazione dei dati che estraggono grandi volumi di dati da sistemi di origine e li caricano in un data warehouse aziendale o un'origine cloud.

IBM offre soluzioni di integrazione dei dati multicloud scalabili che possono essere utilizzate in modo autonomo o come servizi gestiti su IBM Cloud®. Sfrutta le soluzioni IBM come la piattaforma IBM Cloud Pak® for Data per ottenere il massimo dai dati in silos e accelerare il percorso verso l'AI.