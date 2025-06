Strumenti e soluzioni per la governance dei dati

Gli strumenti e le soluzioni per la governance dei dati forniscono comprensione, sicurezza e fiducia intorno ai dati dell'organizzazione. Man mano che si ingrandiscono e raccolgono più origini dati e asset, le aziende devono determinare gli ambienti big data appropriati per finalità di storage e accesso. Hanno bisogno di un'architettura per gestire le origini, integrarle e renderle disponibili in tutta l'organizzazione. L'integrazione dei dati diventa sempre più importante poiché ha effetto sui flussi di lavoro e sui processi decisionali dei diversi team.

Utilizza gli strumenti di governance dei dati nella tua strategia complessiva per la gestione dei dati e come parte di una pratica DataOps completa. Le soluzioni per la governance dai dati ti aiutano a comprendere i dati disponibili, dove risiedono e come possono essere utilizzati.