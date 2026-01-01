Passport Advantage Online per i rivenditori IBM

Passport Advantage Online per i rivenditori fornisce accesso sicuro a informazioni, strumenti e applicazioni Passport Advantage specifici del sito per effettuare ordini, creare preventivi, scaricare file relativi ai prezzi, generare report e gestire contatti.

Accedi subito a PAO

Se sei un rivenditore autorizzato Passport Advantage Online Value Added Distributor o un IBM Business Partner, accedi ora. 

 Accedi ora

Prima volta su PAO? Fai un tour

Prenditi 3 minuti per esplorare Passport Advantage Online per i rivenditori. Consulta l'elenco di tutto ciò che puoi vedere e fare all'interno del tuo sito IBM Passport Advantage:

  • Accedi agli ordini online (eorder), alle vendite guidate dai partner e alle proposte di preventivo e ordine
  • Scarica i file dei prezzi per il software e le parti di licenza SaaS/mensile. Puoi scegliere di scaricare: (1) prezzi attuali (2) prezzi attuali e futuri (3) prezzi futuri
  • Visualizza e genera report basati SOLO sulle tue relazioni transazionali
    • Informazioni sui clienti Passport Advantage e Passport Advantage Express e possibilità di creare report sull'attività dei clienti in base al tuo rapporto commerciale. Puoi cercare per contratto cliente, numero di sito o attributi del cliente come nome, paese/regione, tipo di iscrizione e anniversario.
    • Voci di rinnovo attive ordinate per data, numero di contratto, numero di offerta e nome del sito.
    • Voci di rinnovo attive per licenze a tempo determinato vincolanti
    • Report dei clienti degli utenti finali
    • Report di 180 giorni
    • Stato di adempimento SaaS
    • Moduli di disposizioni SaaS / Report sui dati
    • Report sugli eccessi soppressi
    • Notifiche sui prezzi di rinnovo del contratto
    • Aggiornamento della licenza di abbonamento
     
  • Oltre alle attività e agli strumenti sopra elencati, il contatto principale del sito e, in alcuni casi, i contatti secondari possono utilizzare Gestione account per:
  • aggiungere ed eliminare utenti
  • approvare o rifiutare le richieste di accesso (autocandidature),
  • aggiornare le informazioni utente
  • assegnare ruoli e concedere privilegi di utilizzo e strumenti per Reporting, Ordinazione online, Proposte di preventivo e ordine e Vendite guidate dai partner.

 

Richiedi l'accesso

Per scoprire come fare, guarda il video di 2:44 minuti.

Se preferisci, scopri come accedere o richiedere l'accesso a un sito IBM Passport Advantage per i rivenditori:

 

  1. Fai clic sul pulsante "Richiedi l'accesso" a sinistra.
  2. Inserisci il tuo ID IBM e password 
    Nota: se non disponi ancora di un ID IBM e di una password, ti verrà chiesto di crearli. Una volta registrato il tuo documento d'identità nei sistemi IBM, facendo clic su Accedi di nuovo ti sarà chiesto di compilare un Modulo di autorizzazione o un Modulo di autocandidatura.
  3. Fornisci le informazioni richieste
    • Inserisci il tuo numero di sito 
      Nota: i numeri di sito sono disponibili nella maggior parte dei contratti PA e dei documenti di transazione
    • Seleziona la casella appropriata sotto "Credo di essere il contatto principale per questo sito". Se non sei il contatto principale, seleziona NO. La tua richiesta di accesso verrà indirizzata al tuo contatto principale del sito per l'elaborazione e l'approvazione.
     
  4. Quando ricevi un'e-mail che ti informa che la tua richiesta di accesso è stata approvata, basta accedere di nuovo .

Se hai bisogno di assistenza, contatta il team eCustomer Care.

Esegui report

Scopri come puoi utilizzare il tuo sito Passport Advantage Online per i rivenditori per:

  • estrarre i dati delle voci di rinnovo attive
  • generare preventivi di rinnovo per i tuoi clienti
  • scaricare report dettagliati e di alto livello che possono aiutarti a rimanere al passo con i tuoi prossimi rinnovi

 

Scopri come puoi utilizzare le funzionalità all'interno del tuo sito PAO per generare report di riepilogo e dettagliati sulla cronologia degli ordini per tutti i tuoi clienti Passport Advantage / Passport Advantage Express e Cloud Services:

  1. Contratto con il cliente e numero di sito
  2. Menu Notifiche attributi cliente

Dati per aiutarti a:

  • comprendere l'inventario e la cronologia delle transazioni dei tuoi clienti
  • preparare e chiudere i prossimi rinnovi
  • scoprire ulteriori opportunità di vendita
  • Assistere i tuoi clienti nella gestione degli asset e nella distribuzione degli asset software

 