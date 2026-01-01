Se sei un rivenditore autorizzato Passport Advantage Online Value Added Distributor o un IBM Business Partner, accedi ora.
Prenditi 3 minuti per esplorare Passport Advantage Online per i rivenditori. Consulta l'elenco di tutto ciò che puoi vedere e fare all'interno del tuo sito IBM Passport Advantage:
Per scoprire come fare, guarda il video di 2:44 minuti.
Se preferisci, scopri come accedere o richiedere l'accesso a un sito IBM Passport Advantage per i rivenditori:
Se hai bisogno di assistenza, contatta il team eCustomer Care.
Scopri come puoi utilizzare il tuo sito Passport Advantage Online per i rivenditori per:
Scopri come puoi utilizzare le funzionalità all'interno del tuo sito PAO per generare report di riepilogo e dettagliati sulla cronologia degli ordini per tutti i tuoi clienti Passport Advantage / Passport Advantage Express e Cloud Services:
.
Dati per aiutarti a: