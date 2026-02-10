Accedi al tuo sito PAO, vai su Acquisto e Rinnovo e seleziona Catalogo prodotti. Cerca per descrizione del prodotto, categorie e tipo di licenza (ad esempio, Licenza e abbonamento al software e supporto). Se non riesci a trovare un prodotto, contatta il tuo IBM Business Partner o il rappresentante di vendita locale IBM per ricevere assistenza.
La funzionalità aggiuntiva ti consente di:
Dal menu Acquisto e rinnovo, seleziona Rinnovo per visualizzare tutti i rinnovi in attesa di verifica/azioni.
Hai la possibilità di visualizzare
Quando sei pronto per il rinnovo, hai la possibilità di rinnovare online o tramite un IBM Business Partner o il tuo rappresentante locale di rinnovo IBM.
*Tutte le modifiche richieste verranno inoltrate a IBM prima che tu possa completare il rinnovo online.
La procedura di rinnovo online è completata.