Acquista e rinnova

Accedi a Passport Advantage Online per

  • Acquista un nuovo software dal catalogo delle offerte più vendute di Passport Advantage
  • Rinnova IBM Software Subscription and Support

Accedi al tuo sito PAO, vai su Acquisto e Rinnovo e seleziona Catalogo prodotti. Cerca per descrizione del prodotto, categorie e tipo di licenza (ad esempio, Licenza e abbonamento al software e supporto). Se non riesci a trovare un prodotto, contatta il tuo IBM Business Partner o il rappresentante di vendita locale IBM per ricevere assistenza.

La funzionalità aggiuntiva ti consente di:

  • Visualizzare la copertura in scadenza per il rinnovo e l'acquisto tramite un business partner o direttamente con IBM al prezzo retail consigliato (SRP)
  • Visualizzare e richiedere preventivi al tuo rappresentante di vendita
  • Visualizzare e salvare il contenuto del tuo carrello della spesa
  • Visualizzare lo stato degli ordini effettuati negli ultimi 30 giorni o visualizzare un ordine specifico inserendo un numero di riferimento d'ordine
Dal menu Acquisto e rinnovo, seleziona Rinnovo per visualizzare tutti i rinnovi in attesa di verifica/azioni.

Hai la possibilità di visualizzare

  • Preventivi di rinnovo per mese
  • Dettagli del preventivo di rinnovo per contratto/cliente

Quando sei pronto per il rinnovo, hai la possibilità di rinnovare online o tramite un IBM Business Partner o il tuo rappresentante locale di rinnovo IBM.

  1. Quando ricevi la notifica del preventivo di rinnovo, fai clic su Passport Advantage Online
  2. Accedi con il tuo IBMid e la tua password per essere automaticamente indirizzato alla schermata del preventivo di rinnovo. Lì vedrai le informazioni sul rinnovo con il numero del preventivo di rinnovo. Vedrai anche due schede aggiuntive.
    • La scheda Informazioni account fornisce informazioni sul tuo account, tra cui il tuo numero cliente IBM e la data di scadenza per il rinnovo.
    • La scheda Rappresentante di vendita fornisce le informazioni di contatto del rappresentante di vendita IBM.
  3. Per rinnovare, clicca su "Aggiungi al carrello".
  4. Nella schermata del carrello, vedrai tutte le voci relative a IBM Software Subscription and Support. Tieni presente che il passaggio "Prezzi" viene completato automaticamente. A questo punto, hai l'opzione di:
    • eliminare delle voci*
    • apportare delle modifiche*
    • Checkout

      *Tutte le modifiche richieste verranno inoltrate a IBM prima che tu possa completare il rinnovo online.

  5. Per effettuare l'ordine, fai clic su "Paga".
    • Ora sei nella schermata "Pagamento - Fatturazione e spedizione".
    • Leggi i termini e le condizioni e fai clic su "Accetto".
    • Fai clic sul pulsante "Continua".
  6. A questo punto, ti troverai nella pagina di verifica e invio dell'ordine.
    • Seleziona il tuo metodo di pagamento preferito. Il pagamento tramite carta di credito è l'opzione predefinita. Hai anche la possibilità di pagare tramite ordine di acquisto. Note . I metodi di pagamento possono variare in base al Paese.
    • Per pagare con carta di credito
      • Inserisci il numero della tua carta di credito.
      • Seleziona il mese di scadenza della tua carta di credito.
      • Seleziona l'anno di scadenza della tua carta di credito.
      • Inserisci il codice di sicurezza.
        • Nella maggior parte delle carte, si tratta di un numero di 3 cifre stampato sul retro della carta. Compare a destra del numero della tua carta.
        • Per le carte American Express, si tratta del numero di 4 cifre stampato sul fronte della tua carta. Appare sopra e prima o dopo il numero della tua carta.
        • Quando sei pronto, clicca sul pulsante "Invia".
  7. Ora sei nella schermata di conferma dell'ordine e delle relative informazioni. Questa schermata mostra il numero di riferimento dell'ordine per IBM Software Subscription and Support appena inviato.
    • Stampa questa schermata e conservala, poiché contiene il numero di riferimento del tuo ordine, le informazioni sul suo metodo di pagamento e la descrizione degli articoli inclusi nel tuo ordine.

La procedura di rinnovo online è completata.

