Accedi al tuo sito PAO, vai su Acquisto e Rinnovo e seleziona Catalogo prodotti. Cerca per descrizione del prodotto, categorie e tipo di licenza (ad esempio, Licenza e abbonamento al software e supporto). Se non riesci a trovare un prodotto, contatta il tuo IBM Business Partner o il rappresentante di vendita locale IBM per ricevere assistenza.

La funzionalità aggiuntiva ti consente di: