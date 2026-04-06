Categorie di prodotti CEO

Offerta CEO IBM Hybrid Data Management Platform

Db2 Advanced Edition



Db2 Big SQL



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Db2 Event Store



Db2 Warehouse

Una famiglia completa di soluzioni AI potenziate che possono tradurre query tra fornitori, linguaggi, sedi e strutture, così che i leader architetti aziendali possano costruire una base ottimizzata per la gestione e l'analisi dei dati. Consente di raccogliere, gestire e fornire insight aziendali sui dati tra i dati on-premise, in privato e cloud pubblico, o integrati tra tipi strutturati e dati non strutturati.

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