Le categorie CEO sono raccolte di prodotti strettamente associati che insieme creano una soluzione di infrastruttura aziendale
Una categoria di prodotti CEO è un insieme di componenti di prodotti offerti da IBM su base utente CEO ed è soggetta a regole di acquisto specifiche, tra cui un requisito minimo di quantità iniziale di utenti (il minimo varia a seconda della categoria di prodotti CEO).
Per la prima categoria di prodotto CEO (primaria) del cliente, il cliente:
Per le categorie di prodotti CEO aggiuntive del cliente, il cliente:
Qualsiasi installazione di qualsiasi programma di una categoria CEO può essere utilizzata solo da o per gli utenti per i quali sono state ottenute le licenze.
Tutti i programmi utilizzati su un dispositivo dell'utente finale per accedere a un programma su un server devono essere acquistati dalla stessa categoria di prodotti CEO del server a cui il programma ha effettuato l'accesso.
I clienti possono ottenere i diritti direttamente da IBM o tramite IBM Business Partners.
I diritti includono l'uso di tutti i prodotti nella categoria prodotto CEO e l'abbonamento e supporto software per i primi 12 mesi. Il rinnovo dell'abbonamento al software e dell'assistenza è disponibile per gli anni successivi.
Nota - Quando un prodotto componente è:
Si prega di fare riferimento all'IBM Passport Advantage o all'IBM Passport Advantage Express Agreement, a seconda dei casi, per i termini relativi alle categoria di prodotti CEO.
La tabella seguente elenca ogni categoria di prodotto CEO esistente, i componenti inclusi in ciascuna categoria di prodotto CEO e una breve descrizione della soluzione fornita da tale categoria di prodotto CEO.
Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2019
|Categoria di prodotto
|Prodotti inclusi nel pacchetto
|Soluzione
Minimo
Requisiti utente iniziali
|Offerta CEO IBM Db2 Advanced
Db2 Advanced Enterprise Server Edition
|Offre un'ampia gamma di funzionalità di server dati Db2, inclusi le edizioni Db2 Advanced Enterprise Server Edition, Db2 Workgroup Server Edition e Db2 Connect. L'offerta IBM Db2 Advanced CEO risponde alle esigenze delle aziende di oggi fornendo un sistema di gestione delle informazioni sicuro e resiliente per le preziose risorse informative dell'azienda.
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|Offerta CEO IBM Hybrid Data Management Platform
|Db2 Advanced Edition
Db2 Big SQL
Db2 Connect
Db2 Event Store
Db2 Warehouse
|Una famiglia completa di soluzioni AI potenziate che possono tradurre query tra fornitori, linguaggi, sedi e strutture, così che i leader architetti aziendali possano costruire una base ottimizzata per la gestione e l'analisi dei dati. Consente di raccogliere, gestire e fornire insight aziendali sui dati tra i dati on-premise, in privato e cloud pubblico, o integrati tra tipi strutturati e dati non strutturati.
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