Categorie di prodotti CEO

Le categorie CEO sono raccolte di prodotti strettamente associati che insieme creano una soluzione di infrastruttura aziendale

Illustrazione di forme geometriche in tonalità di blu, nero e grigio

Informazioni generali

Una categoria di prodotti CEO è un insieme di componenti di prodotti offerti da IBM su base utente CEO ed è soggetta a regole di acquisto specifiche, tra cui un requisito minimo di quantità iniziale di utenti (il minimo varia a seconda della categoria di prodotti CEO).

Per la prima categoria di prodotto CEO (primaria) del cliente, il cliente:

  • deve acquisire i diritti di licenza utente per tutti gli utenti della propria azienda a cui è stata assegnata una macchina in grado di copiare, utilizzare o estendere l'uso di qualsiasi prodotto della categoria di prodotti CEO (denominati “utenti CEO”).
  • è soggetto al requisito di quantità minima iniziale per l'utente di quella categoria di prodotti CEO.

Per le categorie di prodotti CEO aggiuntive del cliente, il cliente:

  • è necessario acquisire i diritti per ogni categoria di prodotti CEO aggiuntiva, per tutti gli utenti che utilizzano qualsiasi componente di prodotto nella categoria di prodotti CEO che potrebbe essere per lo stesso numero di utenti o per un numero inferiore di utenti rispetto alla categoria di prodotti CEO primaria.
  • è ancora soggetto al requisito minimo di quantità iniziale per l'utente per la categoria di prodotti CEO applicabile.

Qualsiasi installazione di qualsiasi programma di una categoria CEO può essere utilizzata solo da o per gli utenti per i quali sono state ottenute le licenze.

Tutti i programmi utilizzati su un dispositivo dell'utente finale per accedere a un programma su un server devono essere acquistati dalla stessa categoria di prodotti CEO del server a cui il programma ha effettuato l'accesso.

I clienti possono ottenere i diritti direttamente da IBM o tramite IBM Business Partners.

I diritti includono l'uso di tutti i prodotti nella categoria prodotto CEO e l'abbonamento e supporto software per i primi 12 mesi. Il rinnovo dell'abbonamento al software e dell'assistenza è disponibile per gli anni successivi.

Nota - Quando un prodotto componente è:

  • aggiunto a una categoria di prodotti CEO esistente, tutti i Clienti con licenza di quella categoria di prodotti CEO che hanno una copertura attiva di abbonamento software e assistenza hanno diritto al componente aggiunto.
  • sostituito da un altro prodotto, tutti i clienti autorizzati di quella categoria di prodotto CEO che abbiano copertura attiva di abbonamento e supporto software al momento della sostituzione hanno diritto al componente sostitutivo.
  • viene rimosso da una categoria di prodotti CEO esistente, i clienti con licenza per quella categoria di prodotti CEO possono continuare a utilizzare il prodotto componente nella versione/release in uso al momento della sua rimozione dalla categoria di prodotti CEO oppure nella versione/release scaricata dal cliente prima della scadenza dell'abbonamento al software e della copertura dell'assistenza per la categoria di prodotti CEO, a seconda di quale delle due date è precedente. In entrambi i casi, il numero di utenti del prodotto componente rimosso non può essere aumentato oltre il livello concesso in licenza al momento della rimozione del prodotto componente dalla categoria di prodotti CEO..

Si prega di fare riferimento all'IBM Passport Advantage o all'IBM Passport Advantage Express Agreement, a seconda dei casi, per i termini relativi alle categoria di prodotti CEO.

Categorie di prodotti

La tabella seguente elenca ogni categoria di prodotto CEO esistente, i componenti inclusi in ciascuna categoria di prodotto CEO e una breve descrizione della soluzione fornita da tale categoria di prodotto CEO.

Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2019

 

Categoria di prodottoProdotti inclusi nel pacchettoSoluzione

Minimo

Requisiti utente iniziali

Offerta CEO IBM Db2 Advanced

Db2 Advanced Enterprise Server Edition

Db2 Workgroup Server Edition

IBM Database Enterprise Developer Edition

Db2 Connect Enterprise Edition

Db2 Connect Personal Edition

Offre un'ampia gamma di funzionalità di server dati Db2, inclusi le edizioni Db2 Advanced Enterprise Server Edition, Db2 Workgroup Server Edition e Db2 Connect. L'offerta IBM Db2 Advanced CEO risponde alle esigenze delle aziende di oggi fornendo un sistema di gestione delle informazioni sicuro e resiliente per le preziose risorse informative dell'azienda.500
Offerta CEO IBM Hybrid Data Management PlatformDb2 Advanced Edition

Db2 Big SQL

Db2 Connect

Db2 Event Store

Db2 Warehouse		Una famiglia completa di soluzioni AI potenziate che possono tradurre query tra fornitori, linguaggi, sedi e strutture, così che i leader architetti aziendali possano costruire una base ottimizzata per la gestione e l'analisi dei dati. Consente di raccogliere, gestire e fornire insight aziendali sui dati tra i dati on-premise, in privato e cloud pubblico, o integrati tra tipi strutturati e dati non strutturati.500