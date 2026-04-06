Piano dei siti aggiuntivi autorizzati

Come aggiungere siti addizionali a un sito IBM Passport Advantage esistente in qualsiasi momento previa comunicazione scritta a IBM

Illustrazione di forme geometriche nelle tonalità del blu, del nero e del grigio

Per farlo, devi:

  • scaricare e completare un Piano dei siti aggiuntivi autorizzati su IBM Terms all'indirizzo www.ibm.com/it-it/terms/?id=Z125-5849.
  • elencare i siti aggiuntivi autorizzati a registrarsi e ad effettuare acquisizioni ai sensi dell'accordo.
LinguePaesi/Regioni
Giapponese (74,1 KB)Giappone
Coreano (89,6KB)Corea (Repubblica di)
Spagnolo latinoamericano (32,3KB)Argentina, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela
Norvegese (7,2 KB)Norvegia, Isole Svalbard e Jan Mayen
Polacco (54,9 KB)Polonia
Portoghese (34,1KB)Angola, Capo Verde, Guinea Bissau, Portogallo
Rumeno (99.3KB)Romania
Cinese semplificato (62KB)Cina
Slovacco (103KB)Slovacchia
Sloveno (96,8KB)Slovenia
Spagnolo (38,1KB)Andorra, Guinea Equatoriale, Spagna
Svedese (31,5KB)Svezia
Turco (43,5KB)Turchia

 