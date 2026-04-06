Piano dei siti aggiuntivi autorizzati

Come aggiungere siti addizionali a un sito IBM Passport Advantage esistente in qualsiasi momento previa comunicazione scritta a IBM
Per farlo, devi:
|Lingue
|Paesi/Regioni
|Giapponese (74,1 KB)
|Giappone
|Coreano (89,6KB)
|Corea (Repubblica di)
|Spagnolo latinoamericano (32,3KB)
|Argentina, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela
|Norvegese (7,2 KB)
|Norvegia, Isole Svalbard e Jan Mayen
|Polacco (54,9 KB)
|Polonia
|Portoghese (34,1KB)
|Angola, Capo Verde, Guinea Bissau, Portogallo
|Rumeno (99.3KB)
|Romania
|Cinese semplificato (62KB)
|Cina
|Slovacco (103KB)
|Slovacchia
|Sloveno (96,8KB)
|Slovenia
|Spagnolo (38,1KB)
|Andorra, Guinea Equatoriale, Spagna
|Svedese (31,5KB)
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|Turchia