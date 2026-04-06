L'IBM definisce un'appliance come un EP che è una combinazione di componenti di programma, componenti di macchina (MC, Machine Component) e qualsiasi componente del codice macchina applicabile offerto insieme come un'unica offerta e progettato per una funzione particolare.
È composto da componenti hardware ("Macchina") e componenti software ("Programma") sotto un unico codice Passport Advantage. La manutenzione della macchina e l'abbonamento e il supporto (S&S, Subscription and Support) per l'appliance IBM vengono acquistati e rinnovati con un unico numero di parte Passport Advantage.
Consulta la Guida al supporto degli appliance IBM per informazioni dettagliate su:
I termini per gli appliance sono stati incorporati nell'accordo Passport Advantage nella versione 7 del 2008 e possono essere visualizzati e scaricati dai Termini IBM
L'allegato per IBM Appliances e Appliance Services è richiesto solo se il cliente utilizza PA versione 7 o precedenti ed è disponibile per il download da IBM Terms* in diverse lingue.
*Nota: se è la prima volta che utilizzi IBM Terms, potresti trovare utili le seguenti istruzioni.
Se non sai bene quale allegato utilizzare, contatta il tuo rappresentante commerciale IBM o un IBM Business Partner.