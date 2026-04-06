L'IBM definisce un'appliance come un EP che è una combinazione di componenti di programma, componenti di macchina (MC, Machine Component) e qualsiasi componente del codice macchina applicabile offerto insieme come un'unica offerta e progettato per una funzione particolare.

È composto da componenti hardware ("Macchina") e componenti software ("Programma") sotto un unico codice Passport Advantage. La manutenzione della macchina e l'abbonamento e il supporto (S&S, Subscription and Support) per l'appliance IBM vengono acquistati e rinnovati con un unico numero di parte Passport Advantage.

Consulta la Guida al supporto degli appliance IBM per informazioni dettagliate su: