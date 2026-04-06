Allegato per l'acquisto di appliance IBM e servizi per appliance

Illustrazione di forme geometriche nelle tonalità del blu, del nero e del grigio
Gli allegati per l'acquisto di appliance e servizi IBM sono disponibili per il download da IBM Terms e sono necessari solo per i clienti con PA7 del 2008 o precedenti.

Appliance IBM

L'IBM definisce un'appliance come un EP che è una combinazione di componenti di programma, componenti di macchina (MC, Machine Component) e qualsiasi componente del codice macchina applicabile offerto insieme come un'unica offerta e progettato per una funzione particolare.

È composto da componenti hardware ("Macchina") e componenti software ("Programma") sotto un unico codice Passport Advantage. La manutenzione della macchina e l'abbonamento e il supporto (S&S, Subscription and Support) per l'appliance IBM vengono acquistati e rinnovati con un unico numero di parte Passport Advantage. 

Consulta la Guida al supporto degli appliance IBM per informazioni dettagliate su:

  • Cosa si qualifica come un appliance IBM
  • Quale supporto è disponibile per gli appliance IBM
  • Come utilizzare e rinnovare i benefici di IBM Subscription and Support (S&S) per il proprio appliance IBM

Allegato per l'acquisto di appliance IBM e servizi per appliance

I termini per gli appliance sono stati incorporati nell'accordo Passport Advantage nella versione 7 del 2008 e possono essere visualizzati e scaricati dai Termini IBM

L'allegato per IBM Appliances e Appliance Services è richiesto solo se il cliente utilizza PA versione 7 o precedenti ed è disponibile per il download da IBM Terms* in diverse lingue.

*Nota: se è la prima volta che utilizzi IBM Terms, potresti trovare utili le seguenti istruzioni.

  1. Utilizza il filtro "Country" per scegliere il Paese dove ti trovi
  2. Utilizza il filtro "Language" per selezionare la lingua desiderata Nota: in alcuni casi, i documenti sono disponibili solo in inglese
  3. Vai a IBM Terms
  4. Alla voce "Document type, seleziona
    • Standard Agreements, e poi
    • Passport Advantage Agreements
    • Agreement & Attachments
  5. Fai clic sul riquadro Attachment for IBM Appliances and Appliance Services

Se non sai bene quale allegato utilizzare, contatta il tuo rappresentante commerciale IBM o un IBM Business Partner.