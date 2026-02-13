Software per la gestione delle infrastrutture ibride

IBM Apptio consente alle organizzazioni di avere successo nella gestione finanziaria IT e nella gestione di ambienti IT ibridi complessi automatizzando l'acquisizione e la strutturazione di dati finanziari e operativi, fornendo visibilità e informazioni basate sui dati per gestire e ottimizzare la spesa IT e dimostrarne il valore e l'impatto aziendale.