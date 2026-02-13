Software per la gestione delle infrastrutture ibride

Modernizza e gestisci l'hybrid cloud con sicurezza
Unifica la gestione dell'infrastruttura, l'autonomia della sicurezza, la observability e i costi per accelerare la distribuzione, ridurre i rischi e ottimizzare le prestazioni in qualsiasi ambiente. Questo approccio basato sul ciclo di vita consente alle organizzazioni di modernizzare con sicurezza, operare in modo efficiente e ottenere rendimenti più rapidi e misurabili dagli investimenti nell'AI e nell'hybrid cloud.
Un approccio unificato all'automazione sblocca appieno tutto il potenziale dell'AI, superando le barriere degli ambienti ibridi frammentati. Scopri come HashiCorp Terraform, Vault, Red Hat Ansible, OpenShift e IBM Hybrid Cloud Mesh collaborano per il provisioning, la configurazione e i collegamenti sicuri dei workload AI nei cloud.
Semplifica l'automazione e la governance nei cloud con una base ibrida guidata dalle policy e un'esperienza self-service per gli sviluppatori.
Automatizza lo zero-trust nell'hybrid cloud integrando la gestione dei segreti, la validazione delle policy e la conformità continua nel ciclo di vita dell'infrastruttura.
Ottieni insight in tempo reale sulla spesa per l'hybrid cloud così da ottimizzare le prestazioni e collegare le decisioni di investimento ai risultati aziendali.
Unifica la gestione di identità e segreti per far rispettare lo zero-trust in tutta l'organizzazione senza sacrificare l'agilità.
Ottimizza le prestazioni dell'hybrid cloud e la resilienza per rispettare gli SLA e supportare i workload su scala aziendale.
Garantisci la disponibilità costante delle applicazioni e la resilienza tra regioni e cloud per supportare la continuità aziendale.
Terraform consente di automatizzare il provisioning e la gestione dell'infrastruttura attraverso un approccio sistematico alla piattaforma. L'infrastruttura e le policy sono codificate, condivise, sottoposte a controllo delle versioni ed eseguite all'interno di un workflow standardizzato e uniforme in tutta l'infrastruttura, dai cloud service ai data center on-premise.
IBM Vault fornisce un livello di fiducia centralizzato per le infrastrutture ibride gestendo segreti, credenziali e crittografia su larga scala. Consente un accesso basato sull'identità e just-in-time per i workflow di infrastruttura automatizzati e basati su agenti, integrando la fiducia nel modo in cui agiscono i sistemi, non solo su come le persone vi accedono.
IBM Cloudability aumenta al massimo il valore aziendale ottenuto dai tuoi investimenti nel cloud apportando visibilità e responsabilità finanziaria al modello di spesa variabile e basato sul consumo del cloud pubblico.
IBM NS1 Connect managed DNS Service offre connessioni DNS resilienti, veloci e autorevoli per prevenire interruzioni di rete.
Red Hat OpenShift consente alle organizzazioni di innovare con pratiche cloud-native, così come di accelerare lo sviluppo delle applicazioni e di promuovere la crescita. Con opzioni flessibili di implementazione e consumo, Red Hat OpenShift offre un'esperienza di sviluppo coerente ed efficiente in tutto l'hybrid cloud, allineata ai requisiti e alle pratiche moderne delle piattaforme di applicazioni orientate alla sicurezza.
Red Hat Ansible Automation Platform trasforma l'IT rendendo le operazioni più efficienti, resilienti e connesse ovunque nell'azienda. Una soluzione unica e affidabile per orchestrare i workflow critici su larga scala, supportando i casi d'uso dell'automazione in qualsiasi ambiente hybrid cloud, per unificare team e processi ai fini della conformità.
IBM Apptio consente alle organizzazioni di avere successo nella gestione finanziaria IT e nella gestione di ambienti IT ibridi complessi automatizzando l'acquisizione e la strutturazione di dati finanziari e operativi, fornendo visibilità e informazioni basate sui dati per gestire e ottimizzare la spesa IT e dimostrarne il valore e l'impatto aziendale.
IBM Kubecost consente al tuo team DevOps di monitorare le spese per il cloud e Kubernetes, così come di ottimizzare i costi dell'infrastruttura e allinearsi alle linee guida delle policy per una distribuzione efficiente e conforme che non ostacola mai l'innovazione.
Combinando l'intelligence in tempo reale con l'automazione tramite agenti AI, puoi aumentare in modo economico la produttività, ottimizzare le operazioni e migliorare più velocemente le competenze dei team con un'innovazione del mainframe resiliente e potenziata dall'AI.
* Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.