Software per la gestione delle infrastrutture ibride

Modernizza e gestisci l'hybrid cloud con sicurezza

Gestisci l'hybrid cloud nel modo giusto

Unifica la gestione dell'infrastruttura, l'autonomia della sicurezza, la observability e i costi per accelerare la distribuzione, ridurre i rischi e ottimizzare le prestazioni in qualsiasi ambiente. Questo approccio basato sul ciclo di vita consente alle organizzazioni di modernizzare con sicurezza, operare in modo efficiente e ottenere rendimenti più rapidi e misurabili dagli investimenti nell'AI e nell'hybrid cloud.​

Trasformare l'AI hybrid cloud con un'automazione unificata e una connettività sicura

Un approccio unificato all'automazione sblocca appieno tutto il potenziale dell'AI, superando le barriere degli ambienti ibridi frammentati. Scopri come HashiCorp Terraform, Vault, Red Hat Ansible, OpenShift e IBM Hybrid Cloud Mesh collaborano per il provisioning, la configurazione e i collegamenti sicuri dei workload AI nei cloud.

Ottimizza costi, prestazioni e distribuzione negli ambienti ibridi

Automazione del cloud ibrido

Semplifica l'automazione e la governance nei cloud con una base ibrida guidata dalle policy e un'esperienza self-service per gli sviluppatori.
Strategia cloud zero-trust

Automatizza lo zero-trust nell'hybrid cloud integrando la gestione dei segreti, la validazione delle policy e la conformità continua nel ciclo di vita dell'infrastruttura.
Gestione dei costi e visibilità

Ottieni insight in tempo reale sulla spesa per l'hybrid cloud così da ottimizzare le prestazioni e collegare le decisioni di investimento ai risultati aziendali.
Gestione delle identità e degli accessi

Unifica la gestione di identità e segreti per far rispettare lo zero-trust in tutta l'organizzazione senza sacrificare l'agilità.
Prestazioni dell'hybrid cloud e gestione della resilienza

Ottimizza le prestazioni dell'hybrid cloud e la resilienza per rispettare gli SLA e supportare i workload su scala aziendale.
DNS ibrido e gestione del traffico

Garantisci la disponibilità costante delle applicazioni e la resilienza tra regioni e cloud per supportare la continuità aziendale.
Riconosciuto come leader di mercato*
 
  • 2025 Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms​
 
  • 2025 Magic Quadrant for Process Mining Platforms​
 
  • 2025 Magic Quadrant Cloud Native Application Platforms (Red Hat)

Esplora il software IBM per le infrastrutture ibride

IBM Terraform

Terraform consente di automatizzare il provisioning e la gestione dell'infrastruttura attraverso un approccio sistematico alla piattaforma. L'infrastruttura e le policy sono codificate, condivise, sottoposte a controllo delle versioni ed eseguite all'interno di un workflow standardizzato e uniforme in tutta l'infrastruttura, dai cloud service ai data center on-premise.

IBM Vault

IBM Vault fornisce un livello di fiducia centralizzato per le infrastrutture ibride gestendo segreti, credenziali e crittografia su larga scala. Consente un accesso basato sull'identità e just-in-time per i workflow di infrastruttura automatizzati e basati su agenti, integrando la fiducia nel modo in cui agiscono i sistemi, non solo su come le persone vi accedono. 

IBM Cloudability

IBM Cloudability aumenta al massimo il valore aziendale ottenuto dai tuoi investimenti nel cloud apportando visibilità e responsabilità finanziaria al modello di spesa variabile e basato sul consumo del cloud pubblico.

50%
aumento della copertura RDS
35%
riduzione della spesa per il cloud con FinOps e l'automazione delle policy
IBM NS1 Connect

IBM NS1 Connect managed DNS Service offre connessioni DNS resilienti, veloci e autorevoli per prevenire interruzioni di rete.

15%
miglioramento della latenza per gli utenti al 75° e al 95° percentile
200
latenza in millisecondi per gli utenti long-tail

Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift consente alle organizzazioni di innovare con pratiche cloud-native, così come di accelerare lo sviluppo delle applicazioni e di promuovere la crescita. Con opzioni flessibili di implementazione e consumo, Red Hat OpenShift offre un'esperienza di sviluppo coerente ed efficiente in tutto l'hybrid cloud, allineata ai requisiti e alle pratiche moderne delle piattaforme di applicazioni orientate alla sicurezza.

29%
ciclo di vita delle applicazioni più veloce e time to market più rapido
20%
maggiore produttività degli sviluppatori per una maggiore efficienza
Piattaforma di automazione Red Hat Ansible

Red Hat Ansible Automation Platform trasforma l'IT rendendo le operazioni più efficienti, resilienti e connesse ovunque nell'azienda. Una soluzione unica e affidabile per orchestrare i workflow critici su larga scala, supportando i casi d'uso dell'automazione in qualsiasi ambiente hybrid cloud, per unificare team e processi ai fini della conformità.

58%
riduzione dei tempi di inattività non pianificati per evitare rischi
il 65%
implementazione più rapida delle nuove risorse di calcolo

IBM Apptio

IBM Apptio consente alle organizzazioni di avere successo nella gestione finanziaria IT e nella gestione di ambienti IT ibridi complessi automatizzando l'acquisizione e la strutturazione di dati finanziari e operativi, fornendo visibilità e informazioni basate sui dati per gestire e ottimizzare la spesa IT e dimostrarne il valore e l'impatto aziendale.

20-25%
razionalizzazione del tuo portfolio di applicazioni
3-5%
della spesa IT spostata dalla gestione alla crescita per finanziare l'innovazione
IBM Kubecost

IBM Kubecost consente al tuo team DevOps di monitorare le spese per il cloud e Kubernetes, così come di ottimizzare i costi dell'infrastruttura e allinearsi alle linee guida delle policy per una distribuzione efficiente e conforme che non ostacola mai l'innovazione.  

Software IBM Z

Combinando l'intelligence in tempo reale con l'automazione tramite agenti AI, puoi aumentare in modo economico la produttività, ottimizzare le operazioni e migliorare più velocemente le competenze dei team con un'innovazione del mainframe resiliente e potenziata dall'AI.

Inizia il tuo percorso di gestione delle infrastrutture ibride con IBM. Esegui delle prove pratiche con i nostri esperti tecnici per offrire un valore immediato.
Note a piè di pagina

* Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.