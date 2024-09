I governi di Canada e Québec e IBM investono in Bromont Con l'aumento della domanda di chip, dovuto ai progressi dell'AI e del cloud computing, i governi di Canada e Québec hanno collaborato con IBM per consolidare il futuro della catena di approvvigionamento dei chip nell'America settentrionale, migliorando le capacità di assemblaggio, test e packaging presso lo stabilimento IBM di Bromont, in Québec. Le tre entità investiranno fino a 187 milioni di dollari canadesi nel miglioramento delle capacità di assemblaggio, test e packaging nello stabilimento, consentendo a IBM di promuovere la ricerca e lo sviluppo di metodi per la produzione scalabile e altri processi di assemblaggio avanzati.

Progetto di smart factory di Bromont Bromont sta intraprendendo un percorso di trasformazione digitale, il cui lancio è previsto per maggio 2024, per rendere i processi di packaging e test dei semiconduttori all'avanguardia per l'AI. Questa iniziativa costruirà una solida base di dati, facilitando l’integrazione di tecnologie avanzate di AI e ML. La smart factory consentirà il monitoraggio predittivo e in tempo reale per le ispezioni di qualità e utilizzerà l'analisi dei big data per prevedere in modo proattivo i guasti delle apparecchiature. Verrà inoltre implementata una control tower per centralizzare i dati e le informazioni critiche, consentendo un processo decisionale informato a tutti i livelli di gestione. Con questi miglioramenti nella gestione delle prestazioni e nella qualità degli asset, Bromont mira ad aumentare l'efficienza operativa e l'affidabilità, stabilendo un nuovo standard nel settore.