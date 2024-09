In questa sfida, pensata appositamente per le agenzie governative federali, i facilitatori IBM testano e guidano i team attraverso una serie di scenari di attacchi informatici, mettendo a nudo le lacune dei piani di risposta in un ambiente sicuro, consentendo agli stakeholder delle agenzie federali di apprendere le best practice basate sugli standard del settore e su casi di studio reali. Questo scenario incentrato sull'ambito federale utilizza il CISA Cybersecurity Incident & Vulnerability Response Playbook (link esterno a ibm.com), sviluppato in conformità con l'EO 14028 (link esterno a ibm.com), per guidare il processo decisionale in uno scenario realistico di crisi informatica. Le organizzazioni del settore privato possono prendere parte a uno scenario simile, chiamato Business Response Challenge, su misura per i loro settori e le sfide di sicurezza uniche.