Fiducia e GAD IT AG doveva far fronte alle emergenti minacce alla sicurezza informatica e all'aumento delle normative. Il fornitore di servizi IT di centinaia di banche tedesche ha adottato una strategia di crittografia pervasiva utilizzando la crittografia del set di dati IBM z/OS e l'autenticazione multifattore IBM z per aumentare la protezione dei dati per milioni di clienti.