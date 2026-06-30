La nostra forza lavoro globale altamente qualificata utilizza una profonda esperienza nell'AI e nell'hybrid cloud per promuovere le trasformazioni digitali dei clienti e le operazioni mission-critical. I dipendenti IBM sono fondamentali per portare a termine la nostra missione e la nostra cultura ne rappresenta la base. Insieme, pensiamo in grande, stabiliamo il ritmo del nostro settore, creiamo partnership e conseguiamo un impatto significativo.
La nostra formula della cultura dà vita all'esperienza IBM. Il nostro scopo spiega perché esistiamo e il ruolo che svolgiamo nella società e nei vari settori, mentre i nostri tre valori fondamentali hanno funzione e i principi che governano la nostra cultura e il nostro marchio. I nostri comportamenti di crescita guidano il modo in cui ci presentiamo gli uni agli altri e ai nostri clienti e partner.
Essere il catalizzatore che fa funzionare meglio il mondo.
Riguardano tutti il "modo" in cui agiamo e ci comportiamo per promuovere crescita, innovazione e inclusione. Per raggiungere il successo è necessario riflettere sulle esigenze dei nostri clienti e su come le stiamo soddisfacendo attraverso le nostre azioni.
Tutti i dipendenti IBM sono tenuti a contribuire a un posto di lavoro inclusivo, collaborativo, sicuro e rispettoso, senza discriminazioni, molestie, bullismo e ritorsioni. Ci impegniamo a realizzare un posto di lavoro inclusivo che alimenti la crescita aziendale, risultati aziendali sostenibili e valore differenziato per i nostri clienti.
Siamo impegnati nell'allineamento salariale e nella trasparenza che rispetti pienamente tutte le leggi contro la discriminazione, promuovendo un ambiente di retribuzione equa e competitiva senza considerare genere, razza o altre caratteristiche personali protette dalla legge. Valutazioni statistiche di allineamento salariale vengono condotte in tutti i Paesi con i dipendenti IBM, rafforzando la nostra dedizione alle nostre pratiche di retribuzione equa di lunga data.