La nostra formula della cultura dà vita all'esperienza IBM. Il nostro scopo spiega perché esistiamo e il ruolo che svolgiamo nella società e nei vari settori, mentre i nostri tre valori fondamentali hanno funzione e i principi che governano la nostra cultura e il nostro marchio. I nostri comportamenti di crescita guidano il modo in cui ci presentiamo gli uni agli altri e ai nostri clienti e partner.