IBM adotta un sistema completo di gestione dello stato di salute e sicurezza sul lavoro (HSMS) progettato per garantire un ambiente di lavoro sicuro e ridurre al minimo gli infortuni e le malattie professionali. Dal 2019, l'HSMS è certificata esternamente secondo la norma ISO 45001:2018, sottolineando la nostra dedizione a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e sano.



Offriamo programmi globali a supporto del benessere fisico, mentale e finanziario, tra cui risorse di supporto psicologico riservate e disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite programmi di assistenza ai dipendenti. Questi programmi inclusivi sono studiati su misura per soddisfare le esigenze di una forza lavoro globale. Tra le altre iniziative figurano corsi di formazione sulla resilienza e sull'ergonomia, nonché strumenti digitali volti a promuovere abitudini salutari.