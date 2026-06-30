Il Consiglio di Amministrazione e i suoi Comitati esercitano la supervisione sulle iniziative di gestione responsabile dell’azienda, collaborando con l’alta dirigenza in materia di gestione dei rischi, attività, politiche e progressi relativi a tali questioni.
Il Comitato direttivo dei dirigenti per la gestione responsabile dell'azienda è un organismo interfunzionale che si riunisce trimestralmente per presentare la leadership e la direzione da seguire in merito alle principali questioni aziendali responsabili e gli obiettivi a livello di organizzazione. Le priorità aziendali responsabili sono integrate in tutta l'organizzazione tramite meccanismi di coinvolgimento trasversali che elevano gli insight e le raccomandazioni al Comitato direttivo.
In IBM, crediamo che innovazione e leadership siano impossibili senza assumersi dei rischi. Riconosciamo inoltre che un'accettazione imprudente del rischio o la mancata identificazione e mitigazione adeguata del rischio possono influire negativamente sul valore per gli stakeholder. La supervisione dei processi di gestione del rischio di IBM è una responsabilità condivisa:
Ogni anno, i dipendenti IBM di tutto il mondo partecipano al programma Business Conduct Guidelines (BCG) di IBM per mettere alla prova la loro conoscenza di tali Linee guida e per impegnarsi nuovamente a lavorare con integrità. La politica BCG di IBM e il relativo corso di certificazione sono disponibili in più lingue e affrontano le questioni etiche con cui i dipendenti possono avere a che fare ogni giorno.
I nostri canali interni di segnalazione consentono ai dipendenti di segnalare eventuali problemi, tra cui sospette violazioni dei nostri BCG e potenziali comportamenti non etici o illeciti in IBM. Sono stati istituiti canali di segnalazione analoghi per consentire a fornitori, business partner e altri soggetti di segnalare eventuali problemi.