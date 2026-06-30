Governance aziendale responsabile

Ritratto di una dirigente in una lounge ispirata alla tecnologia

Supervisione aziendale responsabile

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e i suoi Comitati esercitano la supervisione sulle iniziative di gestione responsabile dell’azienda, collaborando con l’alta dirigenza in materia di gestione dei rischi, attività, politiche e progressi relativi a tali questioni.

Il Comitato per i Direttori e la Governance aziendale
Supervisiona politiche e pratiche relative alla responsabilità sociale d'impresa, alla sostenibilità e ad altre questioni ambientali, sociali e di governance.
Il Comitato per la remunerazione dei dirigenti e le risorse manageriali
Supervisiona i programmi di retribuzione e il coinvolgimento dei dipendenti di IBM come indicatori della cultura aziendale e valuta i programmi di gestione dei talenti, inclusione e altre risorse manageriali di IBM.
Il Comitato di controllo
Supervisiona i principali controlli e processi relativi ai dati ambientali, sociali e di governance resi pubblici, nonché la conformità ai requisiti legali e normativi.
Leader IBM che discutono

Comitato direttivo esecutivo per la gestione responsabile dell'azienda

Il Comitato direttivo dei dirigenti per la gestione responsabile dell'azienda è un organismo interfunzionale che si riunisce trimestralmente per presentare la leadership e la direzione da seguire in merito alle principali questioni aziendali responsabili e gli obiettivi a livello di organizzazione. Le priorità aziendali responsabili sono integrate in tutta l'organizzazione tramite meccanismi di coinvolgimento trasversali che elevano gli insight e le raccomandazioni al Comitato direttivo.

Gestione del rischio

In IBM, crediamo che innovazione e leadership siano impossibili senza assumersi dei rischi. Riconosciamo inoltre che un'accettazione imprudente del rischio o la mancata identificazione e mitigazione adeguata del rischio possono influire negativamente sul valore per gli stakeholder. La supervisione dei processi di gestione del rischio di IBM è una responsabilità condivisa:

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  • Il Consiglio di Amministrazione e i suoi Comitati hanno la responsabilità della supervisione dei controlli e dei processi di gestione del rischio di IBM e ricevono regolarmente report dalla direzione sulle strategie di mitigazione e sui rischi principali. I Comitati forniscono regolarmente relazioni all'intero Consiglio di Amministrazione sulle aree di rischio di cui sono responsabili e su altri rischi che possono emergere.
  • La direzione di IBM è responsabile dell’attuazione e dell’esecuzione quotidiane dei controlli e dei processi di gestione dei rischi, nonché della gestione e dell'affrontare i rischi individuati attraverso il controllo annuale completo dei rischi aziendali di IBM.
 
Donna guida il suo team attraverso la strategia per il prossimo lancio del nuovo prodotto

Etica aziendale

Ogni anno, i dipendenti IBM di tutto il mondo partecipano al programma Business Conduct Guidelines (BCG) di IBM per mettere alla prova la loro conoscenza di tali Linee guida e per impegnarsi nuovamente a lavorare con integrità. La politica BCG di IBM e il relativo corso di certificazione sono disponibili in più lingue e affrontano le questioni etiche con cui i dipendenti possono avere a che fare ogni giorno.
 
I nostri canali interni di segnalazione consentono ai dipendenti di segnalare eventuali problemi, tra cui sospette violazioni dei nostri BCG e potenziali comportamenti non etici o illeciti in IBM. Sono stati istituiti canali di segnalazione analoghi per consentire a fornitori, business partner e altri soggetti di segnalare eventuali problemi.

Consulta le Linee guida di condotta aziendale (BCG) di IBM
Un team di dipendenti IBM che collabora