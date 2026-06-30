Ogni anno, i dipendenti IBM di tutto il mondo partecipano al programma Business Conduct Guidelines (BCG) di IBM per mettere alla prova la loro conoscenza di tali Linee guida e per impegnarsi nuovamente a lavorare con integrità. La politica BCG di IBM e il relativo corso di certificazione sono disponibili in più lingue e affrontano le questioni etiche con cui i dipendenti possono avere a che fare ogni giorno.



I nostri canali interni di segnalazione consentono ai dipendenti di segnalare eventuali problemi, tra cui sospette violazioni dei nostri BCG e potenziali comportamenti non etici o illeciti in IBM. Sono stati istituiti canali di segnalazione analoghi per consentire a fornitori, business partner e altri soggetti di segnalare eventuali problemi.