Diritti umani

Persona che spinge un carrello in un magazzino

Impegno per il rispetto dei diritti umani

Alla base degli standard e delle pratiche di responsabilità aziendale di IBM c'è il nostro impegno a rispettare i diritti umani.

Abbiamo una profonda cultura dell'etica e dell'integrità in tutta la nostra catena del valore, guidata da un sistema di governance aziendale che promuove la trasparenza su base globale e la conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili nei luoghi in cui operiamo.

La nostra posizione sui diritti umani è ispirata a principi internazionalmente riconosciuti, tra cui i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Cupola del Campidoglio degli Stati Uniti con cielo azzurro e riquadro circolare con varie persone su una grande piazza pavimentata