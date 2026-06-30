Impegno per il rispetto dei diritti umani

Alla base degli standard e delle pratiche di responsabilità aziendale di IBM c'è il nostro impegno a rispettare i diritti umani.



Abbiamo una profonda cultura dell'etica e dell'integrità in tutta la nostra catena del valore, guidata da un sistema di governance aziendale che promuove la trasparenza su base globale e la conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili nei luoghi in cui operiamo.



La nostra posizione sui diritti umani è ispirata a principi internazionalmente riconosciuti, tra cui i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la Dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite.