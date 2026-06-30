Software

IBM Software sviluppa una tecnologia leader di mercato che offre innovazione e produttività, con funzionalità atte ad aiutare i clienti a prevedere, automatizzare e modernizzare i propri ambienti. Offriamo questo valore in quattro aree principali. Hybrid Cloud (Red Hat), sviluppato su tecnologie open-source, unifica cloud pubblici, on-premise, cloud privati ed edge computing per scalare applicazioni e AI. I dati, sostenuti da watsonx con governance, conformità e AI responsabile integrate, consentono ai clienti di utilizzare i propri dati in tempo reale e di integrare un'AI pronta per l'azienda nelle applicazioni e nei processi aziendali. L'automazione, incluso il portfolio FinOps con Apptio, aiuta i clienti a garantire trasparenza, valore e riduzione dei costi nella tecnologia. Funzionalità come HashiCorp Terraform consentono ai clienti di gestire e automatizzare l'IT per sviluppare, implementare e gestire applicazioni e infrastrutture ibride. L'elaborazione delle transazioni alimenta IBM Z per offrire resilienza, scalabilità, sicurezza, disponibilità e rilevamento delle frodi in tempo reale senza pari per workload mission-critical. I clienti possono utilizzare l'AI e agenti AI direttamente su IBM Z per semplificare le operazioni. Basato su un'architettura aperta, IBM Software garantisce scelta, flessibilità e la capacità di scalare l'IA in tutta sicurezza, massimizzando il valore degli investimenti esistenti.