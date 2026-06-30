Innovazione e segmenti di attività

Una persona che cammina davanti a un cartello Think

Innovazione con impatto

IBM opera in più di 175 Paesi in tutto il mondo. La nostra strategia incentrata su piattaforme hybrid cloud e AI viene attuata attraverso quattro segmenti aziendali: Software, Consulenza, Infrastruttura e Finanza. In quanto catalizzatori che contribuiscono a un mondo migliore, stiamo incorporando pratiche responsabili nelle nostre operazioni e nelle soluzioni che offriamo ai clienti. Mettiamo la tecnologia al servizio del progresso, contribuendo ad accelerarlo: aumentiamo la produttività, riduciamo i costi, preserviamo le risorse naturali e creiamo risultati positivi per le comunità e gli ambienti in cui viviamo e lavoriamo.

Software

IBM Software sviluppa una tecnologia leader di mercato che offre innovazione e produttività, con funzionalità atte ad aiutare i clienti a prevedere, automatizzare e modernizzare i propri ambienti. Offriamo questo valore in quattro aree principali. Hybrid Cloud (Red Hat), sviluppato su tecnologie open-source, unifica cloud pubblici, on-premise, cloud privati ed edge computing per scalare applicazioni e AI. I dati, sostenuti da watsonx con governance, conformità e AI responsabile integrate, consentono ai clienti di utilizzare i propri dati in tempo reale e di integrare un'AI pronta per l'azienda nelle applicazioni e nei processi aziendali. L'automazione, incluso il portfolio FinOps con Apptio, aiuta i clienti a garantire trasparenza, valore e riduzione dei costi nella tecnologia. Funzionalità come HashiCorp Terraform consentono ai clienti di gestire e automatizzare l'IT per sviluppare, implementare e gestire applicazioni e infrastrutture ibride. L'elaborazione delle transazioni alimenta IBM Z per offrire resilienza, scalabilità, sicurezza, disponibilità e rilevamento delle frodi in tempo reale senza pari per workload mission-critical. I clienti possono utilizzare l'AI e agenti AI direttamente su IBM Z per semplificare le operazioni. Basato su un'architettura aperta, IBM Software garantisce scelta, flessibilità e la capacità di scalare l'IA in tutta sicurezza, massimizzando il valore degli investimenti esistenti.

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Consulting

IBM Consulting offre una profonda competenza per quanto riguarda settore, tecnica e dominio con funzionalità leader di mercato nella business transformation, nell'implementazione della tecnologia e nei servizi gestiti. Consulting progetta, sviluppa e gestisce processi tecnologici e aziendali basati su architetture hybrid cloud aperte, utilizzando dati, AI generativa e automazione per promuovere efficienza e scalabilità. Attraverso la tecnologia IBM e le soluzioni di partnership dell'ecosistema, aiutiamo i clienti a modernizzare le applicazioni e a incorporare e rendere operativa l'AI nei workflow su larga scala per ottenere un ritorno sull'investimento misurabile. La nostra piattaforma IBM Consulting Advantage e il metodo Garage consentono la co-creazione con i clienti, implementando asset digitali e soluzioni basate su AI che accelerano la trasformazione.

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Infrastruttura

IBM Infrastructure offre soluzioni affidabili e sicure per l'hybrid cloud ed è ottimizzata per integrare l'AI nelle transazioni mission-critical. IBM sviluppa prodotti tenendo conto della manutenzione e della possibilità di aggiornamenti, nonché del riutilizzo, riciclabilità e recuperabilità dei materiali al loro interno. Quando possibile, Infrastructure progetta i nostri prodotti per essere efficienti dal punto di vista energetico, incorporare contenuti riciclati e materiali ambientalmente preferibili, e facilitare il riutilizzo e il riciclo alla fine del ciclo di vita del prodotto. I Global Asset Recovery Services (GARS) di IBM sono responsabili del remarketing esterno degli asset IBM usati e di fine locazione, del riutilizzo e ridistribuzione interna degli asset e della fornitura di un processo ambientalmente responsabile per lo smaltimento delle attrezzature IT di scarto. 

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Finanziamento

Il finanziamento facilita l'acquisizione da parte dei clienti IBM di hardware, software e servizi attraverso le nostre soluzioni di finanziamento. I clienti possono restituire hardware a IBM per il riutilizzo, la rivendita e il riciclo. Questo riduce gli sprechi e facilita aggiornamenti verso hardware più efficienti dal punto di vista energetico e meno costosi per i clienti IBM. Gli accordi di finanziamento riguardano prevalentemente prodotti o servizi critici per le operazioni aziendali degli utenti finali e supportano la strategia di hybrid cloud e AI di IBM.

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Fasi successive

Maggiori informazioni come stiamo guidando un'AI più sostenibile.

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