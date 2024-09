Crea un business case per l'osservabilità delle applicazioni

L'osservabilità delle applicazioni garantisce maggiore efficienza e produttività, che si traducono in profitti per l'azienda.

Uno studio di Forrester (commissionato da IBM) ha rilevato che la combinazione di AIOps e osservabilità può ridurre l'MTTR (tempo medio di riparazione) del 50%. Forrester ha inoltre osservato che quando le organizzazioni riducono i tempi di inattività non pianificati delle applicazioni, aumentano del 15% la disponibilità delle applicazioni che generano profitti. Altri vantaggi rilevati da questo studio includono:

Riduzione del 50% del numero di incidenti

Eliminazione dell'80% del tempo dedicato alla risoluzione dei casi di falso positivo

Riduzione dei tempi di inattività non pianificati delle applicazioni

Maggiore visibilità sulle prestazioni delle applicazioni

Riduzione del 75% dei tempi di correzione dei problemi



Inoltre, poiché l'osservabilità offre una visione più completa, può contribuire a garantire prestazioni ottimali di applicazioni, reti, sistemi e persino pipeline di dati business-critical. Questo crea maggiore efficienza ed esperienze eccezionali sia per i clienti che per i dipendenti.

Prepara i tuoi dipendenti al successo con KPI definiti

La trasformazione digitale di un'organizzazione può essere impegnativa e la resistenza alle nuove tecnologie è piuttosto comune. Per introdurre con successo l’osservabilità o altre soluzioni basate sull’AI, è necessario che la cultura aziendale sia aperta ad accettare una maggiore automazione come parte del lavoro dei dipendenti.

Inizia definendo i KPI e la definizione di successo per la tua organizzazione. Altrimenti, tutti i dati raccolti e analizzati diventeranno privi di significato senza linee di base e parametri di riferimento.

Quindi, assicurati che i tuoi dipendenti comprendano come l'automazione e l'osservabilità possano alleggerire parte del loro carico e trasformare il modo in cui lavorano. Ad esempio, quanto tempo impiegano i team dedicati alla ricerca e alla risoluzione dei problemi? Cosa potrebbero realizzare invece? Uno dei maggiori vantaggi dell'automazione per i dipendenti è la possibilità di risparmiare tempo prezioso da poter dedicare ad attività più significative.

Richiedi un workshop sull'innovazione per sviluppare la tua strategia

Ogni azienda ha le sue esigenze e situazioni uniche. Tuttavia, a prescindere dal punto in cui ti trovi nel tuo percorso di trasformazione digitale e data la rapidità con cui la tecnologia cambia, l’automazione e l’osservabilità sono sempre a disposizione per migliorare il tuo business.

Ecco perché IBM offre consulenze personalizzate e gratuite con gli esperti IBM. Questi workshop ti mostreranno in che direzione si stanno muovendo queste tecnologie, ti insegneranno le best practice del settore, ti guideranno attraverso una sessione di design thinking e ti aiuteranno a creare un piano d'azione su misura per la tua azienda.