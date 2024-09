Fornisce diritti amministrativi limitati per aiutare a gestire la sicurezza e la privacy. Il personale di servizio o dell'help desk e i responsabili della sicurezza visualizzano solo i profili e le azioni a cui hanno accesso. Ad esempio, un membro del personale dell'help desk che può reimpostare le password (ma non ha altri accessi) non potrà avviare procedure per la creazione di nuovi utenti. Inoltre, puoi ridurre i costi e gli sforzi evitando di dover implementare sessioni TSO/ISPF e 3270 al tuo personale.