Conformità con IBM® zSecure

Migliora la sicurezza e semplifica la conformità per una gestione dei dati più intelligente ed efficiente

Documentazione del prodotto
Immagine di una schermata di IBM ZSecure Compliance

Sicurezza e conformità del mainframe basate su AI

Semplifica gli audit e mantieni sempre la conformità con la potenza combinata di IBM® zSecure Audit e IBM Z Security and Compliance Center. Sfrutta l'AI del processore Telum e Watson NLP per un tagging avanzato dei dati sensibili e migliora la tua sicurezza.
Riduci i tempi di preparazione degli audit

Semplifica gli audit per preparare più rapidamente i report, ridurre i costi, minimizzare le interruzioni aziendali e garantire tempestivamente la conformità con un solido standard normativo.
Previeni interruzioni e sanzioni

Garantisci sempre la conformità con controlli adattivi e monitoraggio in tempo reale. Ottieni insight immediati per rilevare e correggere deviazioni, ridurre i rischi e rafforzare la resilienza e la fiducia degli stakeholder.
Mantieni i dati sulla piattaforma

La classificazione, l'elaborazione della conformità e il data discovery dei dati sensibili avvengono all'interno del sistema Z, utilizzando il RASS integrato (Affidabilità, Disponibilità, Manutenzione, Sicurezza) per soddisfare i requisiti chiave dei clienti.
Ottimizza le risorse

Sposta l'attenzione dell'IT dalla conformità manuale alle iniziative strategiche proteggendo al contempo i dati sui sistemi Z. Migliora l'efficienza, riduci i costi e rafforza la protezione dei dati per un ROI immediato.

Caratteristiche

Illustrazione della gestione della conformità
Gestione completa della conformità

Profili precostituiti mappati sui principali framework normativi consentono una gestione semplificata degli audit e della conformità. Gli obiettivi personalizzati consentono alle organizzazioni di adattare i controlli tecnici in base alle proprie esigenze specifiche, garantendo valutazioni pertinenti e flessibili per i requisiti di conformità in continua evoluzione.
Illustrazione di insight sulla sicurezza
Monitoraggio costante e insight avanzati sulla sicurezza

Raccoglie dati di sicurezza da crittografia, RACF, Top Secret, ACF2 e dai principali sottosistemi IBM Z. Le dashboard interattive offrono una visibilità della conformità in tempo reale, mentre il monitoraggio continuo della conformità monitora i trend storici e rileva eventuali scostamenti dalla conformità per prevenire proattivamente i problemi.
Illustrazione di reporting e avvisi automatici
Reporting robusto e avvisi automatici

Supporta report di audit dettagliati e personalizzabili, allineati agli standard di settore (PCI-DSS, CIS Benchmark, STIG). Il monitoraggio automatizzato rileva configurazioni rischiose e violazioni di sicurezza, con avvisi e-mail configurabili e report giornalieri per garantire una risposta tempestiva e una mitigazione dei rischi.
Illustrazione di gestione delle patch e integrazione
Gestione delle patch e integrazioni senza soluzione di continuità

Si integra con IBM QRadar SIEM per un rilevamento delle minacce a livello aziendale e IBM Concert per una visibilità unificata della conformità su ambienti cloud e mainframe. Gli obiettivi delle patch di sicurezza individuano aggiornamenti critici mancanti, garantendo una correzione tempestiva delle vulnerabilità in linea con i profili PCI DSS.

Casi d'uso

Mappatura normativa dinamica

Semplifica la sfida costante del monitoraggio e dell'interpretazione delle normative in continua evoluzione. Automatizza la mappatura dei requisiti di conformità in continua evoluzione in ambienti IT complessi, risparmiando migliaia di ore di lavoro manuale e garantendo un allineamento aggiornato con gli standard di settore.
Raccolta automatizzata e accurata delle prove

Elimina le lacune causate dalla raccolta manuale dei dati. Sfrutta l'automazione per raccogliere e convalidare accuratamente le prove di conformità, colmando le lacune di conoscenza tra gli esperti di sistema e i requisiti normativi per una copertura di controllo completa.
Mitigazione del rischio attraverso l'automazione della conformità

I processi di conformità manuali aumentano il rischio di controlli mancanti e di prove obsolete. L'automazione riduce questi rischi semplificando la raccolta e la convalida dei dati, garantendo l'accuratezza e migliorando la conformità complessiva.
Monitoraggio costante della conformità

I tradizionali audit puntuali diventano rapidamente obsoleti. Questo caso d'uso promuove operazioni costanti di conformità integrate nei workflow quotidiani, consentendo dimostrazioni in tempo reale del livello e riducendo il carico della preparazione periodica degli audit.

Prodotti correlati

IBM zSecure audit

Misura e verifica l'efficacia delle politiche e della conformità della sicurezza del mainframe.

 Scopri di più
IBM Z Security and Compliance Center

Automatizza e gestisci centralmente la conformità della tua organizzazione agli standard normativi e interni.

 Scopri di più
Resource Access Control Facility

Proteggi le tue risorse mainframe con strumenti che gestiscono e controllano l'accesso ai preziosi dati z/OS.

 Scopri di più
Esplora altri prodotti IBM Z per la sicurezza.

Esplora un ampio portfolio di prodotti per la sicurezza di IBM Z.

 Scopri ora
Fasi successive

Semplifica la tua conformità. Prenota una consulenza gratuita di 30 minuti con un rappresentante IBM Z.
Continua a esplorare Documentazione Supporto Community Supporto e servizi per il ciclo di vita