Conformità con IBM® zSecure

Migliora la sicurezza e semplifica la conformità per una gestione dei dati più intelligente ed efficiente
Semplifica gli audit e mantieni sempre la conformità con la potenza combinata di IBM® zSecure Audit e IBM Z Security and Compliance Center. Sfrutta l'AI del processore Telum e Watson NLP per un tagging avanzato dei dati sensibili e migliora la tua sicurezza.
Semplifica gli audit per preparare più rapidamente i report, ridurre i costi, minimizzare le interruzioni aziendali e garantire tempestivamente la conformità con un solido standard normativo.
Garantisci sempre la conformità con controlli adattivi e monitoraggio in tempo reale. Ottieni insight immediati per rilevare e correggere deviazioni, ridurre i rischi e rafforzare la resilienza e la fiducia degli stakeholder.
La classificazione, l'elaborazione della conformità e il data discovery dei dati sensibili avvengono all'interno del sistema Z, utilizzando il RASS integrato (Affidabilità, Disponibilità, Manutenzione, Sicurezza) per soddisfare i requisiti chiave dei clienti.
Sposta l'attenzione dell'IT dalla conformità manuale alle iniziative strategiche proteggendo al contempo i dati sui sistemi Z. Migliora l'efficienza, riduci i costi e rafforza la protezione dei dati per un ROI immediato.
Profili precostituiti mappati sui principali framework normativi consentono una gestione semplificata degli audit e della conformità. Gli obiettivi personalizzati consentono alle organizzazioni di adattare i controlli tecnici in base alle proprie esigenze specifiche, garantendo valutazioni pertinenti e flessibili per i requisiti di conformità in continua evoluzione.
Raccoglie dati di sicurezza da crittografia, RACF, Top Secret, ACF2 e dai principali sottosistemi IBM Z. Le dashboard interattive offrono una visibilità della conformità in tempo reale, mentre il monitoraggio continuo della conformità monitora i trend storici e rileva eventuali scostamenti dalla conformità per prevenire proattivamente i problemi.
Supporta report di audit dettagliati e personalizzabili, allineati agli standard di settore (PCI-DSS, CIS Benchmark, STIG). Il monitoraggio automatizzato rileva configurazioni rischiose e violazioni di sicurezza, con avvisi e-mail configurabili e report giornalieri per garantire una risposta tempestiva e una mitigazione dei rischi.
Si integra con IBM QRadar SIEM per un rilevamento delle minacce a livello aziendale e IBM Concert per una visibilità unificata della conformità su ambienti cloud e mainframe. Gli obiettivi delle patch di sicurezza individuano aggiornamenti critici mancanti, garantendo una correzione tempestiva delle vulnerabilità in linea con i profili PCI DSS.
Semplifica la sfida costante del monitoraggio e dell'interpretazione delle normative in continua evoluzione. Automatizza la mappatura dei requisiti di conformità in continua evoluzione in ambienti IT complessi, risparmiando migliaia di ore di lavoro manuale e garantendo un allineamento aggiornato con gli standard di settore.
Elimina le lacune causate dalla raccolta manuale dei dati. Sfrutta l'automazione per raccogliere e convalidare accuratamente le prove di conformità, colmando le lacune di conoscenza tra gli esperti di sistema e i requisiti normativi per una copertura di controllo completa.
I processi di conformità manuali aumentano il rischio di controlli mancanti e di prove obsolete. L'automazione riduce questi rischi semplificando la raccolta e la convalida dei dati, garantendo l'accuratezza e migliorando la conformità complessiva.
I tradizionali audit puntuali diventano rapidamente obsoleti. Questo caso d'uso promuove operazioni costanti di conformità integrate nei workflow quotidiani, consentendo dimostrazioni in tempo reale del livello e riducendo il carico della preparazione periodica degli audit.
Misura e verifica l'efficacia delle politiche e della conformità della sicurezza del mainframe.
Automatizza e gestisci centralmente la conformità della tua organizzazione agli standard normativi e interni.
Proteggi le tue risorse mainframe con strumenti che gestiscono e controllano l'accesso ai preziosi dati z/OS.
Esplora un ampio portfolio di prodotti per la sicurezza di IBM Z.