L'utilizzo vantaggioso di IBM® zCX Foundation for Red Hat® OpenShift® (zCX for OpenShift) consente un'implementazione agile e flessibile di applicazioni Linux® on Z e software in un cluster Red Hat OpenShift autonomo in IBM z/OS®. Esegui la co-ubicazione delle applicazioni e dei carichi di lavoro sfruttando i vantaggi delle numerose funzioni del QoS (Quality of Service) di z/OS.

Amplia il tuo ecosistema con l'aggiunta di IBM zCX Foundation for Red Hat OpenShift. Gli sviluppatori possono integrare le applicazioni Linux on Z con z/OS per fornire funzionalità di gestione e orchestrazione dei container di livello enterprise sul software containerizzato.