IBM Z Application Performance Management Connect (IBM Z APM Connect) genera segnali di telemetria di tracciamento dalle transazioni che attraversano i vari sottosistemi z/OS.
IBM Z APM Connect aiuta i clienti a ottenere una completa osservabilità delle applicazioni end-to-end e un più rapido isolamento dei problemi che possono avere un impatto sulle transazioni critiche dei clienti, fornendo segnali di telemetria di tracciamento dai sottosistemi z/OS alle piattaforme di osservabilità a livello aziendale tramite l'uso di OpenTelemetry.
Tracciando il flusso di applicazioni ibride dal cloud pubblico al mainframe, puoi eliminare le zone cieche di IBM Z nella sua strategia di osservabilità a livello aziendale.
Utilizzando OpenTelemetry, i segnali di telemetria di z/OS possono essere trasmessi a più piattaforme di osservabilità.
Grazie alla visibilità end-to-end, è possibile ridurre la frequenza e il tempo impiegato in indagini inefficienti nei "centri di comando", identificando e risolvendo più rapidamente i problemi delle applicazioni.
Le soluzioni di visibilità offrono visibilità, controllo e automazione delle applicazioni cloud ibride per aiutare a garantire prestazioni ottimali e un utilizzo efficiente delle risorse. IBM Z APM Connect fornisce i dati telemetrici di tracciamento z/OS a questi strumenti ed estende la visibilità delle applicazioni al mainframe, ottimizzando al contempo le prestazioni leggere.
OpenTelemetry ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua missione di fornire un framework di osservabilità indipendente dal fornitore che aiuti a generare, elaborare e distribuire dati di telemetria. IBM Z APM Connect può generare ed esportare intervalli di tracce conformi al protocollo OpenTelemetry (OTLP) per l'inserimento in qualsiasi raccoglitore OpenTelemetry.
Con il rapido sviluppo di applicazioni ibride complesse che si estendono ai dispositivi mobili, al cloud pubblico e agli ambienti on-premise, è diventato più che mai fondamentale disporre di una visione incentrata sulle applicazioni, in grado di isolare rapidamente i problemi applicativi che hanno un impatto sui clienti e di evitare la necessità di “centri di comando” inefficienti per il triage dei problemi.
Per molte organizzazioni, la complessità delle applicazioni ha superato le capacità dei team ingegneristici e informatici di talento. Nel momento in cui partecipano più stakeholder, coinvolgere rapidamente gli esperti giusti è fondamentale per mantenere la qualità del servizio. Quando si dispone di un unico pannello che mostra le prestazioni dell'applicazione dall'inizio alla fine, tutti hanno accesso a informazioni dettagliate per diagnosticare e correggere i problemi critici in pochi minuti, non in ore o giorni.
Quella che prima era una black box del mainframe si è trasformata in più livelli di visibilità, mentre le transazioni passano tra i sottosistemi z/OS. Grazie al contesto fornito sulle prestazioni a livello di transazione, gli esperti in materia possono essere coinvolti con informazioni sufficienti per prendere provvedimenti tempestivi. Una migliore comunicazione implica tempi più rapidi a livello di recupero o di prevenzione dei problemi.
Esplora IBM Z Application Performance Management Connect. Prenota una consulenza gratuita di 30 minuti con un rappresentante di IBM Z.