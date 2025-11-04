Per molte organizzazioni, la complessità delle applicazioni ha superato le capacità dei team ingegneristici e informatici di talento. Nel momento in cui partecipano più stakeholder, coinvolgere rapidamente gli esperti giusti è fondamentale per mantenere la qualità del servizio. Quando si dispone di un unico pannello che mostra le prestazioni dell'applicazione dall'inizio alla fine, tutti hanno accesso a informazioni dettagliate per diagnosticare e correggere i problemi critici in pochi minuti, non in ore o giorni.