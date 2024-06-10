Gestisci le prestazioni di z/OS Connect con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 

Monitora e profila le chiamate API e i servizi di back-end in un ambiente API moderno
Infografica che combina le schermate di riepilogo dell'utilizzo del requester, il numero dei componenti, le richieste di tempo di risposta e le opzioni di report

Le API sono l'interfaccia fra le tue risorse z/OS e il mondo esterno. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS consente ai tuoi analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare il proprio ambiente di API mainframe e di profilare le richieste in arrivo sul tuo sistema per un reporting di gestione e una pianificazione delle risorse fondamentale.

 
Vantaggi
Ottimizza il tuo ambiente e profila le richieste

Accedi senza soluzione di continuità alle informazioni più importanti, come driver di domanda, tassi di API e tempi di risposta, livelli di servizio e altro ancora. Segnala e identifica le tendenze delle chiamate nel tempo per API, sistema, server, servizio, SOR o qualsiasi altra metrica disponibile.
Risparmia tempo e risolvi rapidamente i problemi

Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e funzionalità drill-down di editing sensibili al contesto per massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Accelera l'apprendimento e migliora le competenze in materia di dominio

Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.

Cosa è incluso

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS applica la sua conoscenza esperta integrata e l'intelligenza artificiale per estrarre automaticamente questi insight e presentarli in un'interfaccia grafica intuitiva. In questo modo, elimina la necessità di effettuare lunghe codifiche manuali, migliora notevolmente l'e competenze di dominio e accelera la presa di dimestichezza con questa nuova area dell'infrastruttura z/OS.

Report di livello aziendale Tempo di risposta e tasso di transazione Mappatura delle chiamate API al servizio Dati su API provider e API requester Dettagli sul SOR

 

Dettagli delle API Requester Personalizzazione dei report dinamici Dashboard condivisi personalizzati AIOps attraverso la distribuzione cloud
Risorse Impatto economico complessivo di IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting ha condotto uno studio Total Economic Impact (TEI) che approfondisce i benefici di IBM Intellimagic Vision for z/OS per le organizzazioni in termini di riduzione del rischio, hardware, produttività e risparmio sui costi e migliore gestione delle prestazioni.
Modernizzare l'analisi delle prestazioni di z/OS Connect
Questo webinar presenta alcuni concetti che ti aiuteranno a modernizzare l'analisi dei dati di z/OS Connect e a ottenere insight sulla gestione dei servizi, sul monitoraggio della crescita delle API e sull'analisi dei dati delle prestazioni.
Comprendere i workload API che guidano l'utilizzo delle risorse di sistema
Questo blog ti aiuterà a capire l'attività API di z/OS Connect dei tuoi sistemi, per aiutarti a gestire i livelli di servizio e la domanda di risorse di sistema.
Fai il passo successivo

Se stai conducendo ricerche sui prodotti o se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come IBM prodotti e servizi possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.

