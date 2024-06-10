Le API sono l'interfaccia fra le tue risorse z/OS e il mondo esterno. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS consente ai tuoi analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare il proprio ambiente di API mainframe e di profilare le richieste in arrivo sul tuo sistema per un reporting di gestione e una pianificazione delle risorse fondamentale.
Accedi senza soluzione di continuità alle informazioni più importanti, come driver di domanda, tassi di API e tempi di risposta, livelli di servizio e altro ancora. Segnala e identifica le tendenze delle chiamate nel tempo per API, sistema, server, servizio, SOR o qualsiasi altra metrica disponibile.
Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e funzionalità drill-down di editing sensibili al contesto per massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS applica la sua conoscenza esperta integrata e l'intelligenza artificiale per estrarre automaticamente questi insight e presentarli in un'interfaccia grafica intuitiva. In questo modo, elimina la necessità di effettuare lunghe codifiche manuali, migliora notevolmente l'e competenze di dominio e accelera la presa di dimestichezza con questa nuova area dell'infrastruttura z/OS.
Sia la direzione tecnica che quella aziendale hanno bisogno di vedere i propri workload in termini significativi. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS dispone di oltre 30.000 report condivisibili precostituiti, dashboard personalizzati, grafici e report per migliorare la comunicazione e la pianificazione fra l'azienda e l'IT.
Visualizzare il tasso di transazione globale e i tempi di risposta contemporaneamente permette di restringere la portata del problema o di profilare i workload per analizzare le tendenze. È inoltre possibile visualizzare i tempi di risposta suddivisi in componenti come Time Spent in System of Record (SOR). Studia i dati con tutta la granularità di cui hai bisogno.
Molte chiamate API richiamano un unico dispositivo, ma non è sempre così. Approfondire visivamente da un'API specifica ai servizi richiamati ti permette di indagare sulle modifiche o sui problemi a livello di servizio o di SOR. Volume delle chiamate, tempi di risposta e filtri sono disponibili su tutti i livelli all'interno di IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS.
Le API possono fornire accesso alle risorse di mainframe (Provider) o consentire alle applicazioni mainframe di richiedere i dati dall'esterno della piattaforma (Requester). IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS rende intuitivo analizzare e creare report per entrambe le tipologie. Laddove esistono delle differenze, come i componenti dei tempi di risposta segnalati, vengono fornite tutte le metriche chiave.
Comprendere pienamente le applicazioni delle applicazioni API provider richiede un'ampia conoscenza dei sistemi di back-end richiamati. Con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, puoi mappare i servizi al System of Record (SOR) Identifier e al System of Record Resource per identificare la regione e la transazione richiamate da un determinato servizio.
Quando si analizzano le chiamate API effettuate all'esterno della piattaforma dalle applicazioni mainframe, è necessario sapere chi ha effettuato la chiamata e conoscere l'endpoint, le informazioni di payload, i volumi delle chiamate e i tempi di risposta. Con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS sono disponibili tutti questi dati e molti altri, e potrai presentarli sotto forma di grafico o di tabella, a seconda delle tue esigenze.
Ottieni funzionalità di personalizzazione dei report avanzate per un'analisi rapida senza programmazione o passaggi complicati, in modo da visualizzare i dati rilevanti di cui hai bisogno. Le opzioni di personalizzazione intuitiva includono il tipo di report, il livello di riepilogo, il filtraggio e il confronto degli intervalli.
I dashboard personalizzabili raccolgono e mostrano a colpo d'occhio le raccolte di metriche di tuo interesse. Quando condivisi, promuovono la collaborazione e forniscono un'unica fonte di verità a tutta l'organizzazione. È possibile espandere qualsiasi report e utilizzare le funzionalità di approfondimento per analizzare ulteriormente e metriche richieste.
I vantaggi dell'adozione di un modello cloud includono un'implementazione rapida (nessun tempo di consegna per l'installazione e la configurazione locale del prodotto), una configurazione minima (solo per la trasmissione di dati SMF), l'alleggerimento delle risorse del personale e l'accesso ai servizi di consulenza IntelliMagic per integrare le competenze locali.
Se stai conducendo ricerche sui prodotti o se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come IBM prodotti e servizi possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.