Quando si analizzano le chiamate API effettuate all'esterno della piattaforma dalle applicazioni mainframe, è necessario sapere chi ha effettuato la chiamata e conoscere l'endpoint, le informazioni di payload, i volumi delle chiamate e i tempi di risposta. Con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS sono disponibili tutti questi dati e molti altri, e potrai presentarli sotto forma di grafico o di tabella, a seconda delle tue esigenze.