Gestisci i queue manager MQ e le attività con IBM Z IntelliMagic Vision
IBM Z IntelliMagic Vision consente agli analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare le configurazioni e le attività MQ su z/OS in modo più efficace ed efficiente, valutando proattivamente lo stato di salute dei propri queue manager.
Accedi a insight integrati sullo stato di salute che valutano centinaia di metriche critiche per individuare in modo proattivo i rischi per le prestazioni e lo stato di salute della tua applicazione. Il rilevamento delle anomalie attraverso l'AI mette in evidenza le modifiche statisticamente significative, accelerando la risoluzione dei problemi.
Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e funzionalità drill-down di editing sensibili al contesto per massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.
IBM Z IntelliMagic Vision offre un modo efficace per focalizzare l’analisi e generare report interattivi. È possibile utilizzare drill-down sensibili al contesto per accedere rapidamente e in modo mirato ai dati MQ, così da gestire, ottimizzare e migliorare l’ambiente.
Le prestazioni reattive di MQ dipendono dai dati in memoria, quindi la gestione dei buffer pool è fondamentale. IBM Z IntelliMagic Vision valuta automaticamente ogni buffer pool in ciascun queue manager per identificare le aree che richiedono attenzione, evidenziandole in rosso, giallo o verde. Le funzionalità di drill-down facilitano ulteriori analisi.
La visualizzazione del numero di richieste per tipo di comando MQ può essere utile per individuare una baseline del workload, nonché per indicare eventuali workload significativi. La visibilità di questi dati può mostrare il volume delle richieste di messaggi PUT alle code, quali gestori di coda sono più attivi, il profilo dell'ora del giorno e altro ancora.
Le visualizzazioni degli utilizzi del pool di buffer nel tempo possono indicare quando questi valori si stanno avvicinando alle soglie che richiedono il de-staging temporaneo automatizzato su disco.
Un'infrastruttura di registrazione MQ ben funzionante è fondamentale per supportare il ripristino e il backout (guidati in gran parte da messaggi persistenti) senza influire sulle prestazioni in corso. Le metriche di Log Manager possono mostrare il volume dei dati registrati e aiutare a individuare eventuali colli di bottiglia nel processo di registrazione.
I dati contabili MQ forniscono metriche dettagliate sull'attività a numerosi livelli, preziose per gli specialisti delle prestazioni mentre indagano sui problemi delle applicazioni ed eseguono l'ottimizzazione delle prestazioni. Questo esempio di velocità dei comandi in base al nome della coda mostra le distribuzioni tra vari tipi di code.
Un altro livello di dettaglio che si trova nei dati contabili MQ è il tipo di lavoro che richiama MQ ("tipo di connessione"). In questo esempio, i due driver principali della CPU MQ sono il lavoro proveniente da CICS e dagli iniziatori di canale.
Altri tipi di analisi possono concentrarsi su metriche come la CPU e i tempi trascorsi in base alla chiamata. Sebbene i numeri assoluti siano piccoli, questa visualizzazione indica che il tempo CPU per chiamata MQGET per il lavoro in arrivo da IMS è circa il doppio di quello di altri tipi di lavoro.
La funzionalità per personalizzare i report per combinare più variabili e analizzare le potenziali correlazioni può essere di grande aiuto per l'analisi, come in questo esempio. In molte delle soluzioni odierne che si basano su cataloghi di report statici, questa analisi richiede impegno di codifica per sviluppare un nuovo report.
Anche con enormi volumi di dati contabili MQ, la navigazione dinamica e le funzionalità di approfondimento sensibili al contesto consentono di concentrarsi su un sottoinsieme specifico di dati. In questo esempio, viene eseguito l'approfondimento del lavoro proveniente dal CICS e quindi in base all'ID transazione CICS, viene profilata la lunghezza dei messaggi in base alla transazione "PUT".
I vantaggi dell'adozione di un modello cloud includono un'implementazione rapida (nessun tempo di consegna per l'installazione e la configurazione locale del prodotto), una configurazione minima (solo per la trasmissione di dati SMF), l'alleggerimento delle risorse del personale e l'accesso ai servizi di consulenza IntelliMagic per integrare le competenze locali.