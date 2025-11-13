Gestisci le prestazioni di MQ for z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision

Gestisci i queue manager MQ e le attività con IBM Z IntelliMagic Vision
Infografica che illustra la connessione tra i dati di comando MQ, i dati MQPUT e il pool di buffer

 

IBM Z IntelliMagic Vision consente agli analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare le configurazioni e le attività MQ su z/OS in modo più efficace ed efficiente, valutando proattivamente lo stato di salute dei propri queue manager.

 
Vantaggi
Analizza e previeni i rischi in modo proattivo

Accedi a insight integrati sullo stato di salute che valutano centinaia di metriche critiche per individuare in modo proattivo i rischi per le prestazioni e lo stato di salute della tua applicazione. Il rilevamento delle anomalie attraverso l'AI mette in evidenza le modifiche statisticamente significative, accelerando la risoluzione dei problemi.
Risparmia tempo e risolvi rapidamente i problemi

Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e funzionalità drill-down di editing sensibili al contesto per massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Accelera l'apprendimento e migliora le competenze in materia di dominio

Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.

Cosa è incluso

IBM Z IntelliMagic Vision offre un modo efficace per focalizzare l’analisi e generare report interattivi. È possibile utilizzare drill-down sensibili al contesto per accedere rapidamente e in modo mirato ai dati MQ, così da gestire, ottimizzare e migliorare l’ambiente.

Valutazioni automatiche dello stato di salute per il gestore delle code Workload del gestore di code dei profili Utilizzi del pool di buffer Infrastruttura di registrazione MQ Visualizza l'attività in base al nome della coda

 

CPU per driver di workload CPU per chiamata MQ Confronta e correla più metriche Isola i profili di lunghezza dei messaggi per transazioni CICS AIOps attraverso la distribuzione cloud
Risorse
Visualizza l'analisi della dashboard per le prestazioni del sistema, rivelando correlazioni tra metriche come l'utilizzo della CPU, il lavoro in batch, le prestazioni del pool di buffer e altro ancora.
Ottimizzazione delle prestazioni di MQ con SMF Data Insights
Scopri le best practice per migliorare l’analisi dei dati di MQ Statistics (SMF 115) e Accounting (SMF 116), affrontando sfide come i volumi di dati e gli strumenti isolati, per utilizzare appieno il potenziale degli insight MQ.
Ottenere insight dai dati di SMF 115 MQ Statistics
Ottimizza le prestazioni di MQ analizzando i dati SMF 115/116, monitorando i buffer pool e utilizzando IBM Z IntelliMagic Vision per ottenere insight proattivi.
Aumenta il valore che ottieni dai dati SMF MQ attraverso un approccio moderno
Esplora la modernizzazione dei dati SMF MQ per migliorare gli insight. Scopri interfacce intuitive e approfondimenti dinamici su statistiche e dati contabili MQ, migliorando la risoluzione dei problemi con valutazioni dello stato di salute e l'analisi interattiva.
Utilizzare zHyperWrite per migliorare le prestazioni di logging di MQ
zHyperWrite migliora le prestazioni di logging di MQ accelerando il mirroring e dimezzando i tempi di risposta, con un miglioramento del 54% in un ambiente MQ di grandi dimensioni.
Passi successivi

Se stai conducendo ricerche sui prodotti o se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come IBM prodotti e servizi possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.

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