Monitora e profila le richieste Liberty su z/OS con IBM Z IntelliMagic Vision
Accedi a informazioni critiche, come i driver della domanda, il volume di richieste e CPU. Profila le richieste e naviga agevolmente nel tuo ambiente Liberty con una visione d'insieme dell'intero ambiente z/OS end-to-end.
Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e modifiche. Le funzionalità di approfondimento sensibili al contesto ti aiuteranno a massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.
IBM Z IntelliMagic Vision supporta i record di registrazione delle richieste di WebSphere Liberty for z/OS (SMF 120 sottotipo 11), così puoi monitorare il consumo di risorse e i tempi di risposta delle richieste. Questi record forniscono metriche dettagliate a livello di richiesta su viene eseguito dove il lavoro e sulla sua natura, inclusi il consumo del processore, i byte restituiti e i tempi di risposta.
Questi dati delle richieste HTTP possono essere una ricca fonte di insight sulle prestazioni, ma il volume può rendere l'analisi complessa quando si usano approcci tradizionali. La navigazione dinamica e le analisi approfondite sensibili al contesto consentono agli analisti di concentrare le proprie analisi per ricavare grande valore dai dati e per individuare insight da metriche di tempo e attività per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza dei workload di Liberty.
Gli analisi approfondite sensibili al contesto e condotte in tempo reale sui dati Liberty accelerano l'individuazione e la risoluzione dei problemi ed eliminano la necessità di una codifica per creare report personalizzati. In questo esempio, le analisi approfondite di un URI specifico mostrano che i picchi di tempo di risposta sono indipendenti dai tassi di richiesta e dal tempo CPU impiegato.
I report dell'interfaccia in tempo reale possono essere facilmente personalizzati attraverso una finestra di dialogo interattiva per visualizzare i dati che vuoi e come vuoi; questo esempio mostra l'interfaccia di modifica dei report con una visualizzazione di esempio dell'uso di GCP e zIIP in base al nome del lavoro del server. Le variabili personalizzabili includono il tipo di visualizzazione del report, la fonte dei dati, le variabili, le condizioni, i valori degli assi x e y e molto altro ancora.
Comprendere il comportamento tipico delle tue applicazioni ti aiuta a riconoscere quando si verificano dei cambiamenti che potrebbero causare problemi. La profilazione dei workload nel tempo ti aiuta a stabilire se i cambiamenti sono tendenze tipiche su più giorni, settimane oppure mesi. Sono disponibili grafici e tabelle predefiniti per visualizzare i dati delle richieste riepilogati per sistema, server, classe di transazione, utente o livelli di granularità URI.
Visualizzare il tasso di richiesta globale e i tempi di risposta nella stessa visualizzazione consente di restringere la portata del problema nel caso in cui si verifichi, oppure di profilare i workload per analizzare le tendenze. Puoi inoltre visualizzare quanto del tempo di risposta è tempo CPU. Visualizza i dati con tutta la granularità di cui hai bisogno.
Visualizzare il tempo CPU generico (GCP) e il tempo zIIP consumato fornisce insight preziosi per ottimizzare le risorse e analizzare i problemi, agevolando così un processo decisionale informato e aumentando le prestazioni del sistema. Se hai definito classi di transazione WLM, puoi anche visualizzare il tempo GCP e zIIP per l'enclave, in quanto le richieste invocano risorse su altri sottosistemi (ad esempio, Db2). Visualizza i dati con tutta la granularità di cui hai bisogno.
Passa dalle visuali a grafico a quelle tabellari e inserisci i dati nei modi più appropriati per l'attività che stai svolgendo al momento. Questo report, predefinito e personalizzabile, con le metriche chiave delle transazioni per URI, mostra le metriche chiave del tempo CPU, dei tassi di transazione e dei tempi di risposta, con ulteriori dettagli, inclusa la proporzione del tempo di risposta dell'enclave, che ti aiuta a vedere se gli obiettivi di WLM vengono raggiunti.
I report predefiniti per il rilevamento delle modifiche possono aiutarti a riconoscere quando si verificano modifiche statisticamente significative alle metriche chiave, come i tassi di richiesta, i tempi di risposta o il consumo di CPU. Le analisi approfondite ti consentono di vedere i modelli di utilizzo che hanno portato al cambiamento. Il report seguente mostra le modifiche a livello di URI. Sono inclusi anche i report per il sistema, il server, la classe di transazione e i livelli di granularità degli utenti.
