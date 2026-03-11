IBM Z IntelliMagic Vision supporta i record di registrazione delle richieste di WebSphere Liberty for z/OS (SMF 120 sottotipo 11), così puoi monitorare il consumo di risorse e i tempi di risposta delle richieste. Questi record forniscono metriche dettagliate a livello di richiesta su viene eseguito dove il lavoro e sulla sua natura, inclusi il consumo del processore, i byte restituiti e i tempi di risposta.

Questi dati delle richieste HTTP possono essere una ricca fonte di insight sulle prestazioni, ma il volume può rendere l'analisi complessa quando si usano approcci tradizionali. La navigazione dinamica e le analisi approfondite sensibili al contesto consentono agli analisti di concentrare le proprie analisi per ricavare grande valore dai dati e per individuare insight da metriche di tempo e attività per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza dei workload di Liberty.