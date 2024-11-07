IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS supporta le metriche delle transazioni IMS acquisite nei record di riepilogo ("indice delle transazioni") di IMS Performance Analyzer (IMS PA) (tipo di record x'CA01') o nei record di log delle transazioni di BMC AMI Ops Monitor for IMS (tipo di record x'FA'). I dati delle transazioni rappresentano una ricca fonte di insight sulle prestazioni, ma il loro volume rischia di complicare i processi di analisi se si adottano gli approcci tradizionali. La navigazione dinamica e gli approfondimenti contestuali consentono agli analisti di focalizzare le proprie analisi per ricavare un grande valore dai dati e di identificare insight da metriche temporali e di attività per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza dei workload delle transazioni IMS.