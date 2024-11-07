Gestisci le prestazioni IMS con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Monitora e profila le transazioni e le prestazioni IMS con IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Illustrazione dell'interfaccia utente ibrida di schermate di Intellimagic

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS offre un'ottima visibilità sui workload delle transazioni PA e FA IMS, consentendo agli analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare efficacemente i workload.
Vantaggi
Ottimizza il tuo ambiente e profila le richieste

Accedi alle informazioni critiche, come i driver della domanda, la CPU e il volume delle transazioni. Profila le richieste e naviga facilmente nel tuo ambiente IMS con una visione d'insieme dell'intero ambiente z/OS end-to-end.
Risparmia tempo e risolvi rapidamente i problemi

Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e modifiche. Le funzionalità di approfondimento sensibili al contesto ti aiuteranno a massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Accelera l'apprendimento e migliora le competenze in materia di dominio

Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.

Cosa è incluso

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS supporta le metriche delle transazioni IMS acquisite nei record di riepilogo ("indice delle transazioni") di IMS Performance Analyzer (IMS PA) (tipo di record x'CA01') o nei record di log delle transazioni di BMC AMI Ops Monitor for IMS (tipo di record x'FA'). I dati delle transazioni rappresentano una ricca fonte di insight sulle prestazioni, ma il loro volume rischia di complicare i processi di analisi se si adottano gli approcci tradizionali. La navigazione dinamica e gli approfondimenti contestuali consentono agli analisti di focalizzare le proprie analisi per ricavare un grande valore dai dati e di identificare insight da metriche temporali e di attività per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza dei workload delle transazioni IMS.

Facili analisi approfondite dei dati in tempo reale Individuazione degli squilibri nei sottosistemi Personalizzazione facile dei report Migliaia di report precostituiti Crea e personalizza dashboard personalizzate Visibilità integrata di z/OS
Principali transazioni per utilizzo della CPU Principali transazioni per volume delle transazioni Vista dell'utilizzo della CPU per transazione Componenti temporali per codice transazione Visualizza le metriche delle attività IMS AIOps attraverso la distribuzione cloud
Risorse Total economic impact of IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilizza le competenze approfondite degli esperti z/OS per generare automaticamente centinaia di insight e migliorare notevolmente la visibilità delle operazioni dell'infrastruttura z/OS.
Ottimizza la gestione delle prestazioni delle transazioni IMS
Guarda questo webinar, che illustra gli ultimi progressi nella gestione delle prestazioni delle transazioni IMS, per rimanere al passo con il landscape in continua evoluzione dell'analytics IMS.
