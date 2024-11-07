IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS offre un'ottima visibilità sui workload delle transazioni PA e FA IMS, consentendo agli analisti delle prestazioni di gestire e ottimizzare efficacemente i workload.
Accedi alle informazioni critiche, come i driver della domanda, la CPU e il volume delle transazioni. Profila le richieste e naviga facilmente nel tuo ambiente IMS con una visione d'insieme dell'intero ambiente z/OS end-to-end.
Utilizza migliaia di report pronti all'uso combinati con un'interfaccia utente grafica potente e intuitiva, confronti in tempo reale e modifiche. Le funzionalità di approfondimento sensibili al contesto ti aiuteranno a massimizzare il tempo dedicato alla prevenzione e alla risoluzione dei problemi. Riduci al minimo il tempo di inattività senza la necessità di una codifica personalizzata.
Aumenta l'efficienza del personale con dashboard condivisibili, personalizzabili e interattive, spiegazioni integrate e analisi approfondite. Utilizza un'AI come moltiplicatore di forza per accelerare l'apprendimento, promuovere la collaborazione e migliorare l'efficacia delle analisi.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS supporta le metriche delle transazioni IMS acquisite nei record di riepilogo ("indice delle transazioni") di IMS Performance Analyzer (IMS PA) (tipo di record x'CA01') o nei record di log delle transazioni di BMC AMI Ops Monitor for IMS (tipo di record x'FA'). I dati delle transazioni rappresentano una ricca fonte di insight sulle prestazioni, ma il loro volume rischia di complicare i processi di analisi se si adottano gli approcci tradizionali. La navigazione dinamica e gli approfondimenti contestuali consentono agli analisti di focalizzare le proprie analisi per ricavare un grande valore dai dati e di identificare insight da metriche temporali e di attività per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza dei workload delle transazioni IMS.
Gli approfondimenti contestuali in tempo reale sui dati IMS accelerano l'identificazione e la risoluzione dei problemi ed eliminano la necessità di scrivere codice per creare report personalizzati. In questo esempio, l'analisi dettagliata per tipo di regione identifica che quasi l'intero processo CICS® DBCTL è in esecuzione su uno dei sei sottosistemi IMS.
Con centinaia di report IMS precostituiti e la possibilità di personalizzazione facilmente i report tramite la GUI, individuare squilibri o configurazioni errate non è mai stato così facile. In questo esempio, una visione generale dell'utilizzo della CPU per IMS ID identifica uno squilibrio del workload tra i sottosistemi IMS.
I report dell'interfaccia in tempo reale possono essere facilmente personalizzati tramite una finestra di dialogo interattiva per visualizzare i dati che desideri nel modo in cui desideri; questo esempio mostra l'interfaccia di modifica dei report con una vista di esempio dell'utilizzo della CPU in base al nome del programma. Le variabili personalizzabili includono il tipo di visualizzazione del report, l'origine dei dati, le variabili, le condizioni, i valori degli assi x e y e molto altro.
IBM Z IntelliMagic Vision fornisce report dettagliati predefiniti con interfaccia in tempo reale su tutte le principali metriche IMS, oltre a numerose altre metriche IMS, inclusa l'attività delle chiamate al database per transazione. Questo esempio mostra il livello di riepilogo per categoria di chiamata relativo alle transazioni principali.
Le dashboard personalizzate consentono agli utenti di raccogliere e raggruppare un numero qualsiasi di report in tempo reale in una visione d'insieme per supportare le proprie esigenze specifiche di analisi. Mostrando l'assegnazione dei codici di transazione alle rispettive classi, questa specifica dashboard evidenzia che la classe 0 è utilizzata per molti codici transazione distinti e mostra diverse transazioni ad alto volume assegnate a classi di transazione separate.
Trai vantaggio da un'unica interfaccia condivisa per l'intera infrastruttura z/OS end-to-end per migliorare la collaborazione tra i team e accelerare la risoluzione dei problemi. Questo esempio mostra una dashboard personalizzata con viste dell'attività della CPU e del tempo trascorso all'interno di Db2® per il lavoro gestito da IMS BMP e MPR, focalizzate per Correlation Name o Plan Name.
Questa vista generale delle transazioni che consumano più CPU consente di avere una comprensione generale ed è un punto di partenza comune per analisi più dettagliate.
Sapere quali sono le transazioni di maggior volume è importante, perché un ritardo nei tempi di risposta può generare rapidamente un problema nel servizio. È anche un punto di partenza comune per analisi più dettagliate.
È importante rilevare subito l'aumento dell'uso della CPU per transazione nelle transazioni ad alto volume se si ha l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza.
Viste aggregate dei componenti temporali per codice transazione, con possibilità di selezionare viste di interesse da esplorare con maggior livello di dettaglio (queste variano a seconda della fonte dei dati).
I dati delle transazioni IMS includono anche molte metriche di attività, tra cui le viste delle chiamate al database. Si tratta di una vista per tipo specifico di chiamata al database DL/I per una transazione selezionata.
I vantaggi dell'adozione di un modello cloud includono un'implementazione rapida (nessun tempo di consegna per l'installazione e la configurazione locale del prodotto), una configurazione minima (solo per la trasmissione di dati SMF), l'alleggerimento delle risorse del personale e l'accesso ai servizi di consulenza IntelliMagic per integrare le competenze locali.
Se stai conducendo ricerche sui prodotti o se hai bisogno di servizi di emergenza o se desideri discutere di come IBM prodotti e servizi possono aiutarti, i nostri esperti sono qui per aiutarti.