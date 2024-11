Monitoraggio del recovery point objective: backlog di replica Molti clienti di oggi dispongono di un terzo data center in una posizione remota. Per motivi legati alle prestazioni, i dati in questa posizione solitamente non vengono replicati in maniera sincrona, pertanto è fondamentale comprendere quanti di questi dati non vengono replicati in un determinato momento, come in questo esempio.