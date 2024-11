IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS migliora i dati RMF/SMF e applica la conoscenze integrate per comprendere come l'architettura z/OS gestisce i workload. Questo aiuterà ad adattare z/OS per migliorare le prestazioni e proteggere la disponibilità. Puoi anche utilizzarlo per mettere a punto la configurazione del processore e aumentare i MIPS che ricevi dall'hardware mainframe.