Valutazione degli insight sullo stato di salute a livello aziendale IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS valuta le metriche CICS chiave rispetto ai valori delle best practice per individuare i potenziali rischi per la disponibilità per l'indagine. Visualizza le valutazioni in raggruppamenti logici definiti dall'utente in rosso, giallo e verde. Espandi per visualizzare altri livelli di dettaglio, con tutte le aree che compongono i grafici temporali di gruppo o delle metriche selezionati.