IBM WebSphere Hybrid Edition offre un'esperienza end-to-end e aziendale per accelerare lo sviluppo di app create per Kubernetes. Basata sulle offerte IBM WebSphere e su una piattaforma di container orchestrata, IBM WebSphere Hybrid Edition offre una soluzione a lungo termine per agevolare la transizione tra il cloud pubblico, privato e ibrido e la creazione di nuove applicazioni aziendali.